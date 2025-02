Pun Mesec u Lavu 12. februara, donosi nestalnu energiju, koja nije nužno loša stvar. Možda treba da nas prodrma. Možda stvari treba sagledati s druge tačke gledišta.

Vatrena, strastvena i odvažna energija punog Meseca u Lavu dosegnuće svoj vrhunac 12.februara. Dok pun Mesec svetli na nebu, možemo osetiti kako se u nama zapalila iskra; možemo osetiti hrabrost da prihvatimo izazove, promene i sve između.

Promena je u vazduhu, a možda i neka nestabilnost, ali pozvani smo da iskoristimo svoju moć, pronađemo svoju hrabrost i stojimo ponosni na ono što znamo da je istina u našim srcima. Pozvani smo da verujemo sebi i slušamo svoju unutrašnju mudrost. Što smo iskreniji prema sebi, lakše ćemo raditi s ovom energijom punog Meseca.

Pun Mesec u Lavu donosi promenu i buđenje

Kad god čujete da postoji promenjiv ili nestabilan pun Mesec, morate očekivati ​​da će planeta promene i buđenja, Uran, biti uključen! Kada se Uran spoji s punim Mesecom, može doneti svakakva iznenađenja i sukobljene energije, ali ne nazivaju ga uzalud planetom buđenja.

Ponekad su nam potrebni ti potresi u našim životima kako bismo mogli utvrditi šta više ne funkcioniše. Ponekad su nam potrebni ti potresi kako bismo mogli videti šta više nije stabilno i relevantno za naše putovanje napred.

Uran koji se pridružuje punom Mesecu ukazuje na to da možda treba da se oslobodimo nečega u našim životima. To mogu biti neki stari obrasci ili načini razmišljanja, ili može biti dramatičnije, poput posla ili veze. Nešto bi moglo doći do kraja pod ovim punim Mesecom jer shvatamo da jednostavno nije održivo nastaviti putem kojim smo išli.

Uran želi da razmišljamo izvan okvira i proširimo mogućnosti koje smo gledali. Podstiče nas da razmišljamo na drugačiji način i da stvarima pristupimo s novog gledišta. Ostanite otvorenog uma pod ovim punim Mesecom, jer nikad ne znate koje vas nove inspiracije i moždani naleti mogu pronaći.

Pun Mesec u Lavu osvetljava božanske poruke

Merkur, glasnik bogova, takođe je aktivan pod ovim punim Mesecom, nakon što je napravio konjunkciju sa Suncem samo nekoliko dana pre. Merkur i pun Mesec mogu nam otkriti nove istine i informacije pa je vrlo verovatno da će neke važne poruke doći do nas.

Kao glasnik bogova, Merkur traži od nas da ostanemo otvoreni za poruke u našem spoljašnjem i unutrašnjem svetu. Obratite pažnju na sinhronicitete, glasnike i znakove iz Svemira. Nikada ne znate koje smernice i odgovore možete dobiti.

Nakon punog Meseca takođe možete primetiti da se otkriva više informacija o temi ili situaciji u vašem životu, stoga budite strpljivi i dopustite da se stvari odvijaju.

Isceljivanje pod punim Mesecom u Lavu

Pun Mesec mogao bi učiniti da se osećamo malo iscrpljeno, ali sigurnije u sebe i svoje stanje. Iako postoji određena nestabilnost, postoji i prilika za isceljenje, posebno kada smo povezani sa svojim srcem.

Hiron, asteroid ranjenog iscelitelja, takođe je aktivan pod ovim punim Mesecom, obećavajući da će nas sve rane ili izazovi s kojima se suočimo na kraju odvesti na svetlije mesto.

Hiron nas podseća da nas naše rane i nevolje ne diskvalifikuju u mogućnosti da pronađemo lepotu, svrhu i smisao u našim životima. Hiron želi da priznamo svoje rane kao deo tkiva naše sudbine i nešto što nas može učiniti jačima, mudrijima i saosećajnijima.

Kada stignemo na drugu stranu ovog punog Meseca, nešto će se promeniti i pomeriti u nama. Iako postoji velika moć u ovom punom Mesecu, takođe se možemo vratiti višoj poruci kojoj energija Lava služi: jednostavnost.

Energija Lava, u svojoj najvišoj oktavi, vodi nas da se vratimo najjednostavnijem odgovoru, najjednostavnijem pristupu i da zapamtimo da ne moramo pokušavati ili prisiljavati nešto da bude. Baš kao što lav stoji uspravno i ponosno, jednostavno bivajući ono što jeste – i mi možemo učiniti isto, piše Atma.hr.

Pun Mesec u Lavu imaće najjači uticaj na četiri znaka horoskopa.

Lav

Vi ćete najjače osetiti uticaj punog Meseca jer se dešava u vašem znaku. Spremite se za velike promene na svim poljima. Odluke koje budete donosili u intervalu od naredne dve nedelje imaće uticaj na vašu budućnost.

Škorpija

Pun Mesec u desetom polju donosi vam velike promene na poslu ili događaj koji će usloviti prekretnicu u profesionalnom smislu. Pojedine Škorpije poželeće da menjaju posao zbog nagomilanih problema.

Bik

Pun Mesec u četvrtom polju donosi vam porodične probleme ili komplikacije oko stana. Odnos sa jednim roditeljem će morati da se reši, što znači da stari obrasci ponašanja treba da se menjaju.

Vodolija

Pun Mesec je okidač za kraj jednog odnosa koji vam je emotivno važan. To može da bude poslovni ili privatni partner. Pojedine Vodolije imaće veliku krizu sa bračnim partnerom.

Autor: Dalibor Stankov