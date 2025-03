Dnevni horoskop: Blizance muči ljubomora, Vodolije donose važnu odluku - Evo šta danas očekuje ostale znake zodijaka!

Evo šta su vam zvezde pripremile za danas, 3. mart 2025. godine.

OVAN

Vi ste upečatljiva i veoma osetljiva osoba. Možda ne cenite previše intenzivnu atmosferu, ali možda je upravo to vaša motivacija. Da, susrešćete se sa dosta pritisaka, ali izaćićete na kraj sa svim tim. Dosta je bilo planiranja, odlaganja, maštanja. Fokusirajte se na ono što radite, a sanjarenja ostavite za slobodno vreme.

BIK

Jedna je stvar da se čvrsto držite svog stava i svojih aduta, ali sasvim druga ako to radite a da ne obraćate pažnju na tuđa osećanja. Ljude vređa i zameraju vam tvrdoglavost. Zvezde vas danas ohrabruju da dobro pogledate u sebe i poslušate šta vam intuicija govori. I drugi ljudi imaju mišljenje, a neka od njih su veoma vredna. Zamislite to!

BLIZANCI

RAK

LAV

DEVICA

VAGA

Izuzetno ste velikodušni, a danas ćete posebno osetiti tu svoju nesebičnost. Konačno, bićete u prilici da pomognete svom prijatelju i to na veoma direktan način. Zaboravite na velike ciljeve i uzvišene vizije. Nemojte pokušavati da iskorenite glad u svetu! Možete otići u lokalni kamp ili javnu kuhinju i pomoći oko spremanja obroka. Lični kontakt će vam veoma prijati.

ŠKORPIJA

Pred vama je veoma intenzivan dan, posebno ako pratite svoje instinkte i kažete ono što treba svojoj dragoj osobi ponekad da kažete. Moguće je da postoje nerešeni problemi kod kuće. Ako vi i vaši rođaci treba da ih imenujete uradite to danas. Možete očekivati emotivnu reakciju.

STRELAC

Ovo je upravo dan po vašem ukusu – intenzivan i energičan. Pred vama je krajnji rok da završite neki projekat ili vremenski ograničen i osetljiv projekat. Imaćete dosta toga da uradite, a malo vremena. Međutim, to je upravo momenat kada ste vi najproduktivniji. Zapamtite samo da pijete dosta vode i jedete na vreme.

JARAC

Vi ste organizovna i disciplinovana osoba i to zna svako ko vas poznaje. Ali, postoje dani kada se pomalo izgubite, a to je upravo ovaj dan. Zaboravite na posao, ciljeve i sve vaše obaveze. Radili ste naporno do sada i zaslužili ste malo odmora. Nemojte misliti da ste time neodgovorni. Samo ste ljudsko biće.