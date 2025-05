Ljubavni horoskop do 17. maja! Bikovima tajna ljubav, a Vagama susret sa osobom koja je poznata

Venera, kraljica ljubavi, boravi trenutno u Ovnu, gde pravi dobar aspekat sa Marsom u Lavu, tako da su na pomolu nove romanse. Saznajte šta su vam spremile zvezde na emotivnom planu u narednih sedam dana.

OVAN

Očekuje vas ljubavni susret koji će u vama probuditi davno zaboravljene strasti. Zbog uticaja Venere u vašem znaku osobe kojima je stalo do vas obasipaće vas poklonima. Ukoliko ste slobodni, pred vama je mesec u kojem ćete se zaljubiti do ušiju.

BIK

Imate tajnu ljubav i često mislite na tu osobu. Lako možete da se zaljubite u nekoga ko vam bude poklanjao dovoljno pažnje. Ukoliko ste slobodni, upoznaćete jednog Ovna ili Lava od inicijative. Dobra nedelja za početak nove romanse.

BLIZANCI

Merkur u Biku donosi vam emotivnu zatvorenost. Nekako ćete se lako zatvarati u sebe i teško prihvatati ljude koji žele da vam se približe. Nepovoljna nedelja za početak nove romanse, ali ćete zato dobiti prijatelje za ceo život.

RAK

Ulazite u lep period za druženje. Trenutno vam je prijateljska osnova mnogo važnija nego ljubav, tako da iz jednog iskrenog prijateljstva lako možete da dobijete i romansu. Zauzeti Rakovi će biti pod pritiskom zbog posla, ali probajte da ne opterećujete partnera.

LAV

Na putovanju može da vam se dogodi ljubav na prvi pogled. U ovom periodu je ključno da promenite mesto boravka ili grad i sreća će biti na vašoj strani. Bićete inicijator novih susreta jer želite da širite kontakte. Ovnovi će vam biti izazovni.

DEVICA

Merkur u Biku donosi vam lep period za putovanja, tako da možete da spojite lepo i korisno. Device koje su izašle iz veze mogu da upoznaju jednu razvedenu osobu. Zauzete Device pokušavaće da podgreju zaboravljenje strasti, ali i da isplaniraju zajedničko putovanje.

VAGA

Imate mogućnost da ostvarite kontakt sa osobom koja je poznata široj javnosti. Takav kontakt će vam biti zanimljiv, pa ćete biti srećni što ste izašli iz monotonog perioda. Zauzete Vage će poboljšati odnos sa partnerom koji je nedeljama bio težak.

ŠKORPIJA

Flert na radnom mestu može da vam bude izazovan, ali i komplikovan. Slobodne Škorpije će većinu vremena provoditi na poslu, pa upravo tamo i može da vam se dogodi romansa. Menjate stil oblačenja, tako da ćete iznenaditi i sami sebe prolećnom promenom.

STRELAC

Merkur u Biku može da vam donese ljubav na poslu. Takođe, Venera u Ovnu ukazuje na ljubavne susrete i mogućnost nove romanse. Ukoliko ste slobodni, pred vama je nedelja koja može da donese promenu vašeg emotivnog statusa.

JARAC

Sezona Bika donosi vam lepe trenutke i pojačane izlaske na mesta javnog tipa. Nemojte da sedite kod kuće nego obavezno izađite kada vam se ukaže prilika. Porodična situacija dosta utiče na vaše raspoloženje, ali sada nije momenat da vam to bude prioritet.

VODOLIJA

Retrogradni Pluton menja vaše navike i suočava vas sa strahovima. Možda ćete shvatiti gde ste emotivno grešili u prošlosti. U narednim danima će sve biti u znaku dopisivanja i pokušaja dogovora. Mogućnost poznanstva preko društvenih mreža.

RIBE

Ulazite u fazu kada želite da se dopisujete. Jedna osoba će vas obasipati lepim rečima i to će vam prijati. Uz to možete da očekujete i poklon koji će vas vas imati veliku vrednost. Ribe koje su u braku mogu da poprave odnos sa partnerom, i to iskrenim razgovorima.

Autor: Dalibor Stankov