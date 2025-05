Vage nezadovoljne ljubavnim životom, blizance će obaveze naterati da se aktiviraju, a jarčevima stižu VAŽNE PORUKE

Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta su zvezde predvidele svim horoskopskim znacima.

OVAN

Stišajte temperament danas, makar u bitnim poslovnim komunikacijama. Suviše ste spremni da kritikujete, i ne volite da vam iko protivureči. Nešto više dobre volje u odnosu sa emotivnim partnerom je neophodno.

BIK

Umete da prećutite, iako vam nešto nije po volji. Doduše, imaćete izazove i trebaće vam svo strpljenje koje posedujete da izađete na kraj sa nekim osobama. Povređeni ste partnerovim postupkom. Moguć kontakt sa prošlošću.

BLIZANCI

Vi niste u poletnom raspoloženju, ali obaveze će vas naterati da se aktivirate. Prilično napetosti u saradničkim odnosima, ali i sa kolegama. Potrudite se da ne provocirate svađe. Neraspoloženje prema voljenoj osobi je naglašeno.

RAK

Imate osećaj kao da vas i situacije, a i ljudi razvlače na sto strana. Pokušavaćete da se prilagodite, ali računajte da ćete kraj dana dočekati iscrpljeni i u lošem raspoloženju. Jedan utešan zagrljaj od strane voljene osobe može popraviti sve.

LAV

Vi ste spremni na svaku vrstu dogovora i komunikacije, ali primećujete da kod druge strane vlada nervoza i nespremnost za kompromis. Vaše misli često tokom dana idu prema nekom ko vas je zaintrigirao.

DEVICA

Vi lično ste zadovoljni poslovnim obavezama koje ste odradili, ali ste svesni da ljudi oko vas imaju (neopravdane) kritike na vaš račun. Razmislite da li su možda u nekim segmentima i u pravu. Posvećujete više vremena partneru.

VAGA

Komunikacija će vam svakako predstavljati problem. Vi se trudite da sve protekne normalno, ali ljudi sa kojima ste u kontaktu imaju primedbu baš na sve. Učinite ono što je do vas. Emotivno – povuci potegni situacija. Nezadovoljstvo.

ŠKORPIJA

Nešto što ste prokomentarisali, došlo je do ušiju saradnika koji vam je bitan. Doduše, to možda i nije rečeno sa lošim namerama, ali drugoj strani ćete to morati i da objasnite. Nesporazumi u komunikaciji sa voljenom osobom.

STRELAC

Imate osećaj da ste zarobljeni u nekim situacijama. Taman rešite jedan njen deo, drugi deo se postavi kao prepreka. Ne dozvolite da klonete duhom. Velika sumnja prema osobi koju volite, iako nemate nikakvih opravdanih razloga za to.

JARAC

Kontakt sa nekim ko vam je dosta bitan i pokušaćete da ostavite najbolji utisak. Nemate razloga za nezadovoljstvo onim što možete da ponudite. Nečije poruke ili angažovanje vam mnogo znače i često ćete na ovu osobu misliti.

VODOLIJA

Pokušavate da se sa saradnicima dogovorite, ali druga strana kao da vas ne čuje i vodi neku svoju politiku. Nemojte se nervirati i ne dozvolite da budete uvučeni u gomilu praznih priča. Lošija komunikacija sa partnerom.

RIBE

Napravili ste od sitne greške nervozu i sebi i ljudima sa kojima radite. Samo vam još fali da se nervirate oko nečega što se može ispraviti za par minuta. U suštini, nervozni ste zbog problema u emotivnom životu i to prenosite na posao.

Autor: S.M.