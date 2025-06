DNEVNI HOROSKOP: Vagama je dan za opuštanje, a ovaj znak moraće da donese važnu odluku!

Pogledajte šta su vam zvezde pripremile za ovu subotu.

OVAN

BIK

BLIZANCI

RAK

Izuzetno ste velikodušni, a danas ćete posebno osetiti tu svoju nesebičnost. Konačno, bićete u prilici da pomognete svom prijatelju i to na veoma direktan način. Zaboravite na velike ciljeve i uzvišene vizije. Nemojte pokušavati da iskorenite glad u svetu! Možete otići u lokalni kamp ili javnu kuhinju i pomoći oko spremanja obroka. Lični kontakt će vam veoma prijati.

LAV

Pred vama je veoma intenzivan dan, posebno ako pratite svoje instinkte i kažete ono što treba svojoj dragoj osobi ponekad da kažete. Moguće je da postoje nerešeni problemi kod kuće. Ako vi i vaši rođaci treba da ih imenujete uradite to danas. Možete očekivati emotivnu reakciju.

DEVICA

Ovo je upravo dan po vašem ukusu – intenzivan i energičan. Pred vama je krajnji rok da završite neki projekat ili vremenski ograničen i osetljiv projekat. Imaćete dosta toga da uradite, a malo vremena. Međutim, to je upravo momenat kada ste vi najproduktivniji. Zapamtite samo da pijete dosta vode i jedete na vreme.

VAGA

Vi ste organizovna i disciplinovana osoba i to zna svako ko vas poznaje. Ali, postoje dani kada se pomalo izgubite, a to je upravo ovaj dan. Zaboravite na posao, ciljeve i sve vaše obaveze. Radili ste naporno do sada i zaslužili ste malo odmora. Nemojte misliti da ste time neodgovorni. Samo ste ljudsko biće.