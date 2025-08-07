VAŽNE VESTI ZA LAVOVE: Zvezde donose veliku promenu - posle 2 godine NIŠTA NEĆE BITI ISTO

Pogledajte šta su zvezde pripremile za četvrtak, 7. avgust.

OVAN

Vaš vladalac Mars, planeta akcije, energije, strasti, sukoba, posle dve godine, ulazi u vašu sedmu kuću, donoseći vam rasprave i sukobe s partnerom, ljubavnim ili poslovnim. Problemi u sudskim procesima. Pad imuniteta.

BIK

Mars, vladalac partnerskih odnosa i vaše podsvesti, posle dve godine, ulazi u Vagu donoseći vam trzavice s emotivnim partnerom i vanredne troškove. Vanredni troškovi preko inostranstva, sudskih procesa, pravnih poslova.



BLIZANCI

Vladalac vašeg posla i društvenog života, Mars, posle dve godine, ulazi u kuću ljubavi i kreativnosti, donoseći vam novu vezu i uspeh, ako se bavite umetničkim zanimanjem, sportom ili ste preko posla prisutni u javnosti.

RAK

Ulazak Marsa, planete sukoba, u kuću privatnog života posle dve godine, donosi vam manje trzavice s voljenom osobom i članom porodice. Novac vam pritiče preko neke samostalne delatnosti ili posla s ljubavnim partnerom.

LAV

Mars, simbol akcije, energičnosti, strasti i sukoba, posle dve godine ulazi u vašu kuću biznisa, donoseći vam dogovor o saradnji sa strancima ili intelektualni angažman. Izbegavajte konflikte sa saradnicima i kolegama.

DEVICA

Planeta koja upravlja vašim finansijama, Mars, ulazi u kuću posla, donoseći vam zaradu preko kreativnih, intelektualnih poslova i pravnih akata. Klonite se rasprava sa partnerom i članovima porodice. Rak misli na vas.

VAGA

Mars, planeta akcije i inicijative, posle dve godine ulazi u vaš znak čineći vas energičnijim i preduzimljivijim na poslovnom i ljubavnom planu. Dobici preko putovanja. Slobodne Vage očekuje nova ljubavna priča. Podložnost povredama.



ŠKORPIJA

Vaš vladalac Mars, posle dve godine, ulazi u vašu kuću intuicije i tajni, čineći vas sklonim preispitivanju događaja iz prošlosti. Uvećanje prihoda preko pisanja, kraćih putovanja, trgovinoe. Tajna romansa s Ribama.

STRELAC

Sa Marsom u Vagi, vaš društveni život postaje intenzivniji, dok aspekti Meseca u kući novca donose zaradu preko poslova koji zahtevaju veliku upornost. Na nekom skupu, možete da upoznate šarmantnu osobu.

JARAC



Mars u kući karijere čini vas još ambicioznijim, a Mesec u vašem znaku praktičnijim, ali ćete imati osećaj da sve što radite, radite upola snage. Trzavice u domu i porodici. Jedan Rak misli na vas, a Bik želi da vas vidi.

VODOLIJA

S Marsom u Vagi, posle dve godine, možete da ostvarite svoje planove o uvećanju prihoda preko poslova koji podrazumevaju češća putovanja i kontakte s mnogo ljudi. Moguća romansa s Vagom na putu u inostranstvu, predavanju.

RIBE

Ulazak Marsa, planete akcije, u kuću novca, posle dve godine, pozorava da povedete više računa o finansijama i da izbegavate uzimanje kredita. Pozicija Meseca, vladaoca ljubavnog života, donosi vam susret sa Jarcem.

Autor: S.M.