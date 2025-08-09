PUN MESEC JE U ZNAKU VODOLIJE: Tri horoskopska znaka su spremna za velike preokrete i nove prilike

Pun Mesec u znaku Vodolije 9. avgusta 2025. donosi snažne vibracije slobode, originalnosti i istine. Ovo je trenutak kada se zatvaraju važni ciklusi, ali i otvaraju vrata novim vizijama i načinima izražavanja.

Pun Mesec u Vodoliji simbolizuje vrhunac lunarnog ciklusa ispunjen energijom inovacije, nezavisnosti i humanosti. Za razliku od toplih i emotivnih lunacija u znakovima Vage ili Raka, ovaj pun Mesec donosi jasnoću i distancu u posmatranju sopstvenih emocija. Poziva nas da napravimo mesta za autentičnost, istinu i slobodnije izražavanje sebe, kako u ličnom, tako i u zajedničkom životu.

Za znakove kojima ovaj aktivirajući tranzit donosi najveći uticaj, ovo je vreme za uspostavljanje ravnoteže između slobode i odgovornosti, unutrašnjeg mira i dinamičnih promena.

Najpovoljnije utiče na: Vodolije, Blizance i Vage

Za Vodolije ovo je period duboke unutrašnje obnove i isceljenja. Podstaknuti su na izražavanje svoje jedinstvenosti i istinoljubivosti bez kompromisa. Blizanci i Vage dobiće dodatnu jasnoću u komunikaciji i društvenim odnosima, što može da rezultira novim idejama, poboljšanjima odnosa i povećanom kreativnošću. Za ove znakove ovo je izvrsno vreme za postavljanje novih ciljeva i oslobađanje od starih ograničenja.

Izazovi za Lavove, Škorpije i Bikove

Lavovi mogu da osete unutrašnje sukobe koje proizlaze iz potrebe za priznanjem i kontrolom, što može da utiče na njihove odnose ako sebi ne dopuste više fleksibilnosti i skromnosti. Škorpije će se suočiti s emotivnim tenzijama i pozivom da otpuste kontrolu, dok će Bikovima promene u područjima sigurnosti i materijalnog podsticati rad na unutrašnjem miru i prihvatanju nepredvidivih okolnosti.

Duboki procesi za Ribe i Jarca

Ribe će u ovom periodu duboko reagovati kroz introspektivne procese i jačanje intuicije. Njihova energija je usmerena na isceljenje i bolje povezivanje sa sopstvenim unutrašnjim glasom. Za Jarčeve je ovaj period poziv na preispitivanje životnih vrednosti, ciljeva i planova, što može da rezultira važnim životnim preokretima i usklađivanjem materijalnog i duhovnog.

Autor: Iva Besarabić