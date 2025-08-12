Ljubavni horoskop do 17. avgusta: Bik pronalazi sigurnost, Lav se otvara ljubavi, a Ribe uživaju u nežnim trenucima

Ove nedelje ljubav dobija nežan, ali snažan zamah. Venera u Raku donosi toplinu, emotivnu sigurnost i bliskost.

Merkur izlazi iz retrogradnog hoda 11. avgusta, otvarajući prostor za iskrene razgovore i razjašnjenje nesporazuma.

MArs u Vagi podstiče ravnotežu i sklad u odnosima, aefekat punog Meseca u Vodoliji ( 9.avgusta) i konjukcija Venere i Jupitera (12. avgusta) unose obilje emocija i prilike za dublje povezivanje.

Saznajte kako će se ovi astro tranziti odraziti na ljubavni život svakog horoskopskog znaka.

Ovan

Pun Mesec i Mars donose Ovnovima priliku da izbalansiraju lične želje i potrebe partnera.

Od 11. avgusta komunikacija postaje jasnija, pa se mogu rešiti nesporazumi koji su dugo tinjali.

Ljubavni život sada zahteva strpljenje i spremnost na kompromis.

Bik

Bikovima ovaj period donosi emotivno sidro.

Venera u Raku budi toplinu i želju za stabilnošću, dok konjunkcija sa Jupiterom 12. avgusta otvara srce za nove zajedničke planove.

Blizanci

Za Blizance, ljubav ove nedelje dolazi kroz razgovore i razmenu ideja.

Pun Mesec posebno je rasvetlio polje komunikacije.

Sada, oslobođeni uticaja retrogradnog Merkura, imaju šansu da iskažu emocije jasno i šarmantno.

Rak

Venera u njihovom znaku daje Rakovima posebno privlačnu energiju.

Ovo je trenutak da se prepuste nežnim emocijama i dopuste partneru, ili osobi koja im se dopada, da ih vidi u punom svetlu.

Ljubav im dolazi prirodno i spontano.

Lav

Mars u Vagi aktivira polje partnerstva i čini da Lavovi razmišljaju o balansu u vezi.

Nakon 11. avgusta, lakše će se otvoriti za iskrene razgovore, a 12. avgust donosi priliku za emotivnu ekspanziju.

Devica

Device će tokom ove nedelje otkriti koliko male promene u svakodnevici mogu osvežiti ljubavni život.

Venera i Jupiter im donose inspiraciju za zajedničke aktivnosti, koje unose radost i povezanost.

Vaga

Mars u njihovom znaku budi strast i odlučnost.

Pun Mesec je doneo uvide o sopstvenim emotivnim potrebama, a sada je vreme da ih pretoče u konkretne korake u vezi.

Ljubav im vraća veru u iskrenost.

Škorpija

Škorpijama ljubav dolazi kroz sigurnost doma i osećaj pripadnosti.

Venera i Jupiter 12. avgusta donose dublje emotivne veze sa partnerom, ili porodicom.

Odnosi dobijaju na toplini i postaju čvršći.

Strelac

Ovo je nedelja inspiracije i emotivne radoznalosti za Strelčeve.

Pun Mesec i Venera podstiču romantiku, a moguće su i neplanirane situacije, koje unose uzbuđenje u ljubavni život.

Jarac

Jarčevi će primetiti da iskrena komunikacija gradi čvrste temelje.

Merkur im od 11. avgusta otvara mogućnost za jasnije izražavanje emocija, a Venera i Jupiter donose mir i zadovoljstvo.

Vodolija

Pun Mesec u njihovom znaku osvetljava emotivne potrebe i želju za slobodom u vezi.

Venera i Jupiter u polju komunikacije pomažu da izraze osećanja, na način koji inspiriše partnera.

Ribe

Ribe ove nedelje osećaju duboku povezanost sa sobom i voljenima.

Venera i Jupiter im donose emotivno ispunjenje kroz mirne i nežne trenutke, dok Mars u Vagi naglašava važnost zajedničkog rasta.

Autor: Dalibor Stankov