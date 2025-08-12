Ljubavni horoskop do 17. avgusta: Bik pronalazi sigurnost, Lav se otvara ljubavi, a Ribe uživaju u nežnim trenucima

Ove nedelje ljubav dobija nežan, ali snažan zamah. Venera u Raku donosi toplinu, emotivnu sigurnost i bliskost.
Merkur izlazi iz retrogradnog hoda 11. avgusta, otvarajući prostor za iskrene razgovore i razjašnjenje nesporazuma.
MArs u Vagi podstiče ravnotežu i sklad u odnosima, aefekat punog Meseca u Vodoliji ( 9.avgusta) i konjukcija Venere i Jupitera (12. avgusta) unose obilje emocija i prilike za dublje povezivanje.
Saznajte kako će se ovi astro tranziti odraziti na ljubavni život svakog horoskopskog znaka.
Ovan
Pun Mesec i Mars donose Ovnovima priliku da izbalansiraju lične želje i potrebe partnera.
Od 11. avgusta komunikacija postaje jasnija, pa se mogu rešiti nesporazumi koji su dugo tinjali.
Ljubavni život sada zahteva strpljenje i spremnost na kompromis.
Bik
Bikovima ovaj period donosi emotivno sidro.
Venera u Raku budi toplinu i želju za stabilnošću, dok konjunkcija sa Jupiterom 12. avgusta otvara srce za nove zajedničke planove.
Blizanci
Za Blizance, ljubav ove nedelje dolazi kroz razgovore i razmenu ideja.
Pun Mesec posebno je rasvetlio polje komunikacije.
Sada, oslobođeni uticaja retrogradnog Merkura, imaju šansu da iskažu emocije jasno i šarmantno.
Rak
Venera u njihovom znaku daje Rakovima posebno privlačnu energiju.
Ovo je trenutak da se prepuste nežnim emocijama i dopuste partneru, ili osobi koja im se dopada, da ih vidi u punom svetlu.
Ljubav im dolazi prirodno i spontano.
Lav
Mars u Vagi aktivira polje partnerstva i čini da Lavovi razmišljaju o balansu u vezi.
Nakon 11. avgusta, lakše će se otvoriti za iskrene razgovore, a 12. avgust donosi priliku za emotivnu ekspanziju.
Devica
Device će tokom ove nedelje otkriti koliko male promene u svakodnevici mogu osvežiti ljubavni život.
Venera i Jupiter im donose inspiraciju za zajedničke aktivnosti, koje unose radost i povezanost.
Vaga
Mars u njihovom znaku budi strast i odlučnost.
Pun Mesec je doneo uvide o sopstvenim emotivnim potrebama, a sada je vreme da ih pretoče u konkretne korake u vezi.
Ljubav im vraća veru u iskrenost.
Škorpija
Škorpijama ljubav dolazi kroz sigurnost doma i osećaj pripadnosti.
Venera i Jupiter 12. avgusta donose dublje emotivne veze sa partnerom, ili porodicom.
Odnosi dobijaju na toplini i postaju čvršći.
Strelac
Ovo je nedelja inspiracije i emotivne radoznalosti za Strelčeve.
Pun Mesec i Venera podstiču romantiku, a moguće su i neplanirane situacije, koje unose uzbuđenje u ljubavni život.
Jarac
Jarčevi će primetiti da iskrena komunikacija gradi čvrste temelje.
Merkur im od 11. avgusta otvara mogućnost za jasnije izražavanje emocija, a Venera i Jupiter donose mir i zadovoljstvo.
Vodolija
Pun Mesec u njihovom znaku osvetljava emotivne potrebe i želju za slobodom u vezi.
Venera i Jupiter u polju komunikacije pomažu da izraze osećanja, na način koji inspiriše partnera.
Ribe
Ribe ove nedelje osećaju duboku povezanost sa sobom i voljenima.
Venera i Jupiter im donose emotivno ispunjenje kroz mirne i nežne trenutke, dok Mars u Vagi naglašava važnost zajedničkog rasta.
Autor: Dalibor Stankov