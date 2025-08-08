Rak, Bik, Vaga i Škorpija kupaće se u novcu do kraja avgusta, Mars u Vagi menja pravila igre, a Jupiter donosi blagostanje

Finiš prve dekade osmog meseca donosi i kraj plesa retrogradnog Merkura, a dok Mars u Vagi menja pravila igre, Jupiter u Raku otvara vrata blagostanja za određene horoskopske znakove, koji znaju da na pravi način tumače signale Univerzuma.

Iako mnogi osećaju konfuziju, sporost i dvoumljenje, pojedini horoskopski znaci upravo sada ulaze u period neočekivanih dobitaka – i to ne (samo) zbog sreće, već zato što će znati kada i kako da deluju.

Ključ? Prava odluka u pravom trenutku, povezivanje sa pravim ljudima, ali i hrabrost da se krene u nešto što do sada nije bilo tipično.

Narednih dana, energija podržava hrabre poteze u oblasti partnerstava, ugovora, kreativnog rada i porodičnih biznisa.

Zodijak Rak, Zodijak Bik, Zodijak Vaga i Zodijak Škorpija mogu ozbiljno prosperirati u narednom periodu.

Neki će napokon unovčiti talenat, drugi obnoviti saradnju koja donosi zaradu, a treći će se vinuti u visine jer slušaju intuiciju.

Saznajte da li ste među ovim srećnicima.

Rak

Jupiter je u njihovom znaku – donosi sreću, rast, emotivnu stabilnost i sposobnost da novac dolazi kroz ono što vole i poznaju.

Kako da zarade?

Fokus treba da stave na domaće proizvode, brigu o drugima, hranu, ishranu, savetovanje i porodični biznis.



Takođe i onlajn edukaciju za mame, ili vođenje porodičnih brendova može da se ispostavi veoma profitabilno.

Unosna zanimanja:

Rad u sektoru ishrane, zdravlja i nege (nutricionisti, terapeuti, velnes)

Rad sa decom, mamama, porodična savetovanja

Brendovi vezani za dom (nameštaj, dekoracija, kućni proizvodi)

Onlajn kuvanje, heklanje, unikatni proizvodi

Savet: Autentičnost i emocionalna toplina su prava valuta.

Ljudi kupuju “vajb”, a ne proizvod – a vi imate i jedno i drugo, piše Podznak.com.

Bik

Jupiter iz Raka im pravi sekstil (harmoničan aspekt), a Mars u Vagi aktivira polje rada i donosi šanse za zaradu kroz senzualnost, dizajn, rutinu i stabilnost.

Kako da zarade?

Put do novca je kroz vizuelno lepe i korisne stvari, kvalitetnu uslugu, konsultacije i delatnosti koje kombinuju estetiku i funkcionalnost.

Unosna zanimanja:

Rad sa hranom (delikatesi, ketering, “spora hrana”)

Unikatni, ručno rađeni proizvodi (nakit, keramika, prirodna kozmetika)

Unikatni lajfstajl brendovi, enterijer, baštovanstvo

Ulaganje u nekretnine ili vođenje seoskih domaćinstava

Savet: Ne radite samo ono što znate – radite ono što vam prija.



Intuicija vam pomaže da zaradite više nego kalkulacije.

Vaga

Mars je u njihovom znaku – vreme je za akciju, ali kroz saradnju, balans i estetiku.

Jupiter u Raku im daje šansu da profitiraju kroz emocionalno inteligentne biznise.

Kako da zarade?

Kroz partnerske projekte, savete za odnose, lepotu, pravne i estetske usluge.

Idealno je vreme za povratak na ideju, ili projekat iz prošlosti.

Unosna zanimanja:

Brending, dizajn, frizeri, šminkeri, stilisti

Pravnici, posrednici, bračni savetnici

Onlajn kursevi o estetici i međuljudskim odnosima

Savetovanja za ljubav, veze, balans i životni stil

Savet: Ne radite sami – vaša snaga je u dvoje.

Povucite osobu iz prošlosti u novi projekat i gledajte kako novac dolazi.

Škorpija

Jupiter u Raku im donosi duboki emotivni fokus i šansu da zarade kroz intimna, duboka, transformativna iskustva.

Mars u Vagi podstiče ih da rade iza kulisa, u paru.

Kako da zarade?

Kroz psihološke i energetske prakse, investicije, seksualnost, istraživanje, savetovanje i mistične veštine.

Unosna zanimanja:

Psihoterapeuti, treneri, tarot čitači, astrolozi

Seksualni edukatori, terapeuti

Privatni detektivi, finansijski savetnici

Onlajn konsultacije “1 na 1”

Savet: Novac vam dolazi kada se udubite, ne kada pokušate da se dokažete.

Ne delite sve javno, mistika je vaš adut.

Najunosnije oblasti do 10. avgusta:

Nekretnine i stanovanje

Ishrana, domaća proizvodnja, zdrav stil života

Porodični i ženski biznisi (rad sa decom, mamama, savetovanje)

Estetske delatnosti i usluge (moda, šminka, dizajn)

Pravo, posredovanje, odnosi i balansiranje konflikata

Emotivno orijentisani onlajn kursevi, terapija i koučing

Autor: Dalibor Stankov