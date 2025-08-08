Rak, Bik, Vaga i Škorpija kupaće se u novcu do kraja avgusta, Mars u Vagi menja pravila igre, a Jupiter donosi blagostanje

Finiš prve dekade osmog meseca donosi i kraj plesa retrogradnog Merkura, a dok Mars u Vagi menja pravila igre, Jupiter u Raku otvara vrata blagostanja za određene horoskopske znakove, koji znaju da na pravi način tumače signale Univerzuma.
Iako mnogi osećaju konfuziju, sporost i dvoumljenje, pojedini horoskopski znaci upravo sada ulaze u period neočekivanih dobitaka – i to ne (samo) zbog sreće, već zato što će znati kada i kako da deluju.
Ključ? Prava odluka u pravom trenutku, povezivanje sa pravim ljudima, ali i hrabrost da se krene u nešto što do sada nije bilo tipično.
Narednih dana, energija podržava hrabre poteze u oblasti partnerstava, ugovora, kreativnog rada i porodičnih biznisa.
Zodijak Rak, Zodijak Bik, Zodijak Vaga i Zodijak Škorpija mogu ozbiljno prosperirati u narednom periodu.
Neki će napokon unovčiti talenat, drugi obnoviti saradnju koja donosi zaradu, a treći će se vinuti u visine jer slušaju intuiciju.
Saznajte da li ste među ovim srećnicima.
Rak
Jupiter je u njihovom znaku – donosi sreću, rast, emotivnu stabilnost i sposobnost da novac dolazi kroz ono što vole i poznaju.
Kako da zarade?
Fokus treba da stave na domaće proizvode, brigu o drugima, hranu, ishranu, savetovanje i porodični biznis.
Takođe i onlajn edukaciju za mame, ili vođenje porodičnih brendova može da se ispostavi veoma profitabilno.
Unosna zanimanja:
Rad u sektoru ishrane, zdravlja i nege (nutricionisti, terapeuti, velnes)
Rad sa decom, mamama, porodična savetovanja
Brendovi vezani za dom (nameštaj, dekoracija, kućni proizvodi)
Onlajn kuvanje, heklanje, unikatni proizvodi
Savet: Autentičnost i emocionalna toplina su prava valuta.
Ljudi kupuju “vajb”, a ne proizvod – a vi imate i jedno i drugo, piše Podznak.com.
Bik
Jupiter iz Raka im pravi sekstil (harmoničan aspekt), a Mars u Vagi aktivira polje rada i donosi šanse za zaradu kroz senzualnost, dizajn, rutinu i stabilnost.
Kako da zarade?
Put do novca je kroz vizuelno lepe i korisne stvari, kvalitetnu uslugu, konsultacije i delatnosti koje kombinuju estetiku i funkcionalnost.
Unosna zanimanja:
Rad sa hranom (delikatesi, ketering, “spora hrana”)
Unikatni, ručno rađeni proizvodi (nakit, keramika, prirodna kozmetika)
Unikatni lajfstajl brendovi, enterijer, baštovanstvo
Ulaganje u nekretnine ili vođenje seoskih domaćinstava
Savet: Ne radite samo ono što znate – radite ono što vam prija.
Intuicija vam pomaže da zaradite više nego kalkulacije.
Vaga
Mars je u njihovom znaku – vreme je za akciju, ali kroz saradnju, balans i estetiku.
Jupiter u Raku im daje šansu da profitiraju kroz emocionalno inteligentne biznise.
Kako da zarade?
Kroz partnerske projekte, savete za odnose, lepotu, pravne i estetske usluge.
Idealno je vreme za povratak na ideju, ili projekat iz prošlosti.
Unosna zanimanja:
Brending, dizajn, frizeri, šminkeri, stilisti
Pravnici, posrednici, bračni savetnici
Onlajn kursevi o estetici i međuljudskim odnosima
Savetovanja za ljubav, veze, balans i životni stil
Savet: Ne radite sami – vaša snaga je u dvoje.
Povucite osobu iz prošlosti u novi projekat i gledajte kako novac dolazi.
Škorpija
Jupiter u Raku im donosi duboki emotivni fokus i šansu da zarade kroz intimna, duboka, transformativna iskustva.
Mars u Vagi podstiče ih da rade iza kulisa, u paru.
Kako da zarade?
Kroz psihološke i energetske prakse, investicije, seksualnost, istraživanje, savetovanje i mistične veštine.
Unosna zanimanja:
Psihoterapeuti, treneri, tarot čitači, astrolozi
Seksualni edukatori, terapeuti
Privatni detektivi, finansijski savetnici
Onlajn konsultacije “1 na 1”
Savet: Novac vam dolazi kada se udubite, ne kada pokušate da se dokažete.
Ne delite sve javno, mistika je vaš adut.
Najunosnije oblasti do 10. avgusta:
Nekretnine i stanovanje
Ishrana, domaća proizvodnja, zdrav stil života
Porodični i ženski biznisi (rad sa decom, mamama, savetovanje)
Estetske delatnosti i usluge (moda, šminka, dizajn)
Pravo, posredovanje, odnosi i balansiranje konflikata
Emotivno orijentisani onlajn kursevi, terapija i koučing
Autor: Dalibor Stankov