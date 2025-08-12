NOVČANI HOROSKOP ZA JESEN 2025: Ovnovi pune džepove, Bikovi neka povuku ručnu, a Jarčevi bolje da ne rizikuju

Pogledajte kakva je astrološka prognoza za vaš horoskopski znak.

Jesen kuca na vrata, a sa njom stižu i promene na novčanom planu. Neko će doživeti pravi finansijski procvat, neko će morati malo da stegne kaiš, a nekome će stići iznenadni troškovi. Pogledajte kakva je astrološka prognoza za vaš horoskopski znak.

OVAN

Za vas, Ovnove, jesen je kao stvorena za skok napred. Imaćete energije i ideja na pretek, pa se bacite na nove projekte. Možda se upustite u privatni biznis, možda u neku pametnu investiciju. Rizik vas neće plašiti, a intuicija će vam biti glavni saveznik.

BIK

Bikovi, vama ova jesen šalje poruku: polako i oprezno. Fokusirajte se na stabilnost i pametno rasporedite novac. Vreme je da razmislite o štednji i planovima koji će vam se isplatiti na duže staze. Izbegavajte nepotrebne troškove, jer se lako može desiti da vam zatreba rezerva.

BLIZANCI

Za Blizance je ovo sezona poznanstava i veza koje mogu doneti lepe poslovne prilike. Pričajte, povezujte se, nudite ideje – i to ne samo ljudima koje već poznajete, nego i novim kontaktima. Možda se upustite u neki kurs ili dodatnu obuku koja će vam otvoriti vrata ka većoj zaradi.

RAK

Rakovi, vi ćete morati da se suočite sa stvarima koje ste možda gurali pod tepih – dugovima i starim obavezama. Organizujte se, stavite sve na papir i napravite plan otplate. Nije zabavno, ali kad se rešite tereta, biće vam lakše da krenete dalje.

LAV

Lave, vi ćete zablistati na poslu! Dolazi vreme kada se sve vaše hrabre ideje mogu isplatiti. Otvorite oči za nove poslovne prilike i ne ustručavajte se da ih zgrabite. Samopouzdanje vam je jača strana – iskoristite ga.

DEVICA

Device, kod vas će ova jesen tražiti disciplinu. Budžet držite pod kontrolom, jer bi vas iznenadni troškovi mogli izbaciti iz takta. Napravite plan i držite ga se, koliko god zvučalo dosadno – na kraju ćete biti zahvalni sebi.

VAGA

Za Vage stiže odličan period za poslovna partnerstva. Možda ćete udružiti snage sa nekim i pokrenuti zajednički projekat. Važno je da se dogovarate i da finansijski ciljevi budu jasni i vama i onome sa kim radite.

ŠKORPIJA

Škorpije, spremite se – jesen vam donosi dodatnu ambiciju. Želećete više, bolje i jače. Ako uložite u svoje znanje ili naučite novu veštinu, to će vam doneti profit u budućnosti. Ovo je trenutak da postavite visoke ciljeve.

STRELAC

Strelčevi, vama bi jesen mogla da otvori vrata ka svetu. Putovanja, saradnja sa inostranstvom, novi kontakti – sve to može da bude izvor dobre zarade. Razmišljajte široko i nemojte se plašiti da probate nešto potpuno novo.

JARAC

Jarčevi, vama savet – nema žurbe sa ulaganjima. Dobro razmislite pre nego što potpišete bilo šta. Ovo je pravo vreme da osmislite dugoročnu strategiju i da jasno znate čime raspolažete, a šta tek treba da obezbedite.

VODOLIJA

Vodolije, vi ćete blistati na polju inovacija. Sve što ima veze sa tehnologijom, digitalom i novim idejama – to je vaša karta za uspeh. Otvorite se za promene i budite spremni da se prilagodite.

RIBE

Ribe, kod vas će mašta i kreativnost igrati glavnu ulogu. Ako imate talenat koji ste dosad čuvali samo za sebe, jesen je idealna da ga pretvorite u izvor prihoda. Vaša originalnost može vam doneti i novac i zadovoljstvo.

Autor: Iva Besarabić