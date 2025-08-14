Njima je uvek tuđe slađe: Tri znaka Zodijaka se zaljubljuju u zauzete, spremni su na sve da dobiju ono što žele

Privlačnost zabranjenog oduvek je bila neodoljiva tema, a astrologija jasno pokazuje da neki znaci Zodijaka imaju sklonost da se zaljubljuju baš u one koji su već zauzeti.

Kod njih želja nije samo ljubavna, već i psihološka – izazov, dokazivanje i osećaj posebnosti igraju veliku ulogu. Takvi ljudi često ne mogu da odole iskušenju da pomisle kako bi baš oni mogli biti razlog da se neko preispita i promeni svoj život.Naravno, ne radi se nužno o tome da žele da unište tuđe veze ili brakove, već više o dubokoj psihološkoj privlačnosti prema nedostižnom.

Bik

Bikovi su poznati po svojoj upornosti i želji za posedovanjem. Kada im se neko dopadne, teško odustaju, pa čak i ako ta osoba već pripada nekome drugom. Za njih je ljubav neraskidivo vezana za senzualnost i telesni užitak. Upravo zato često ne mogu da ignorišu snažnu privlačnost, čak i ako ih vodi ka komplikacijama.

Bikovi vole stabilnost, ali ih tajna strast može uvući u situacije koje nisu tipične za njih. Oni uživaju u izazovu, jer žele da dokažu da mogu biti bolji od zvaničnog partnera svoje simpatije. Njihova posesivnost i želja da imaju ono što žele, po svaku cenu, ponekad ih vodi direktno u zabranjene veze.

Ribe

Ribe često idealizuju ljude i situacije, a kada je reč o ljubavi, njihovo srce ne poznaje granice. Za njih je zaljubljivanje u zauzetu osobu kao ulazak u filmski scenario – pun tuge, žrtvovanja i nade u srećan kraj. Ribe veruju da je ljubav sudbina i da ništa nije slučajno, pa im činjenica da je neko već u vezi ne predstavlja nepremostivu prepreku.

Ono što ih najviše privlači jeste osećaj posebne povezanosti. Ribe često misle da su one te koje zaista razumeju osobu, dok partner u postojećoj vezi to navodno ne uspeva. Ova iluzija ih gura dublje u odnose koji mogu biti puni bola, ali i uzvišenih emocija. Ribe su spremne na sve zbog ljubavi, pa čak i na to da budu u senci.

Ovan

Ovnovi su znakovi akcije i osvajanja. Njih uzbuđuje izazov i upravo zato često pogled bacaju ka onima koji su već zauzeti. Za njih je to prilika da pokažu svoju moć i neodoljivost. Što je situacija komplikovanija, to ih više podstiče da ulože dodatni napor.

Ovnovi nisu strpljivi i ne podnose čekanje, pa se neretko upuštaju u nagle i strastvene avanture. Njihova impulsivnost ih vodi u situacije koje mogu biti burne, ali im donose adrenalin i osećaj pobede. Oni ne vole da im se kaže “ne” – to za njih predstavlja izazov da pokušaju još jače. U njihovom svetu prepreke postoje samo da bi bile savladane.



Autor: Dalibor Stankov