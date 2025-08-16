Ova 3 znaka biće magnet za novac: Druga polovina avgusta donosi im obilje, menja im se život

Device, Strelčevi i Ribe će krenuti putem napretka u drugoj polovini avgusta, a novac će se lepiti za njih.

Druga polovina avgusta donosi jasnoću i osvešćivanje za tri znaka Zodijaka. Šta više ne funkcioniše, čemu je kraj, i šta je vreme da se promeni. Od tog datuma, otvara im se put napretka - na ličnom, duhovnom i finansijskom planu.

Promene su neizbežne i desiće se, hteli vi to ili ne. Biće potrebno suočavanje s istinom, ali ta iskrenost prema sebi doneće rasterećenje. Biće možda neprijatnih uvida, ali iz njih će proizaći važne odluke koje će vam promeniti život nabolje. Ovo je prilika za novi početak i lični ponos.

Devica

Device će najjasnije od svih osetiti da je vreme za red, jasnoću i promenu. Neće moći više da ignorišu ono što ih guši, bilo da je reč o poslu, emotivnom odnosu ili svakodnevnim navikama. Istine koje izlaze na videlo mogu biti bolne, ali oslobađajuće. Biće im potrebno da reorganizuju prioritete i donesu čvrste odluke, ali rezultat će biti stabilnost i rast, posebno kada je reč o finansijama. Kroz proces čišćenja i ličnog uvida, Device izlaze jače i fokusiranije.

Strelac

Večiti optimista, Strelac ponekad idealizuje ljude i situacije. Sada se suočava s realnošću koja možda ne izgleda onako kako je zamišljao. Razočaranje može doneti nemir, ali Strelac to neće doživeti kao kraj, već kao poziv na buđenje. Upravo ta frustracija postaće mu gorivo za promenu. Donosi hrabru odluku da transformiše sebe iznutra i to uspešno. Rezultat su bolje prilike, bolji odnosi i značajan napredak na finansijskom planu.

Ribe

Ribe ulaze u duboku introspektivu, nešto im iznenada postaje jasno, možda čak i previše direktno za njihov nežan senzibilitet. Ipak, iako takve spoznaje mogu zaboleti, one su ključne za ličnu evoluciju. Ribe su intuitivne i istrajne, veruju da će na kraju sve biti dobro i upravo ta vera im donosi snagu. Iskorišćavaju um, intuiciju i duhovni uvid da pronađu rešenje. Uz podršku Jupitera, izlaze iz senke - transformisane, autentične i spremne da zablistaju. Ovaj period donosi im mir, radost i nove početke.

Autor: Marija Radić