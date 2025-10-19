Najljubomorniji horoskopski znakovi – Ovi ne praštaju lako ni pogled u stranu!

Ljubomora je osećanje koje svi ponekad doživimo, ali neki horoskopski znakovi je osećaju snažnije, češće i intenzivnije.

Kod njih ona ne dolazi iz nepovjerenja, već iz duboke potrebe za sigurnošću, potvrdom ljubavi i strahom da ne izgube ono što im je najvažnije. Kada im je do nekoga zaista stalo, svaka promena u ponašanju može ih podstaći na sumnju. Iako su svesni da preteruju, teško im je da sakriju ono što osećaju. Zvezde otkrivaju koji znakovi najteže podnose nesigurnost u ljubavi.

Rak

Rakovi vole duboko, iskreno i bez zadrške. Njihova ljubomora najčešće proizlazi iz straha da ne izgube emocionalnu povezanost sa partnerom. Kada osete da im voljena osoba nije potpuno posvećena, njihova mašta može stvoriti scenarije bez stvarnog osnova. Iako ih ljubomora može preplaviti, u suštini su samo željni pažnje, sigurnosti i potvrde ljubavi. Kad vole, daju sve od sebe – i očekuju isto zauzvrat.

Škorpija

Škorpije osećaju intenzivno i ne podnose površne odnose. Njihova posesivnost dolazi iz dubokog straha od izdaje, jer teško veruju drugima. Kada vole, to je potpuno i bez kompromisa, ali zauzvrat traže apsolutnu lojalnost. Svaki znak neiskrenosti ili skrivanja može probuditi njihovu sumnju. Ako izgube poverenje, njihova ljubomora lako prelazi u opsesivnu potrebu za kontrolom i dominacijom.

Lav

Lavovi imaju snažan ego i potrebu da se osećaju posebnima u očima partnera. Iako deluju samouvereno, svaka naznaka da nisu u centru pažnje može ih duboko povrediti. Njihova ljubomora se najčešće javlja kada osete da ih neko zanemaruje ili upoređuje sa drugima. Tada reaguju impulsivno, želeći da ponovo dokažu svoju vrednost. Ispod svega krije se snažna potreba da budu voljeni i cenjeni – onako kako oni sami vole: strastveno, glasno i bez granica.

Autor: Dalibor Stankov