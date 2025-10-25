Dnevni horoskop za 25. oktobar: Bikovi raspoloženi za sportske aktivnosti, Lavovima puna usta sebe, a Ribe pune ideja

Dnevni horoskop za 25. oktobar biće istovremeno i uzbudljiv i izazovan dan za brojne pripadnike Zodijaka. Ali neki horoskopski znaci ovaj dan ipak će posvetiti porodici i mirnom uživanju kod kuće. Pogledajte šta su astrolozi predvideli za vaš horoskopski znak.

OVAN

Ovnu je oprez neprirodno stanje i teško se snalazi u taktikama i diplomatiji. Smanjite brzinu i pazite šta kome pričate. U ljubavi vas čeka istovremeno nezaboravan i krajnje izazovan dan. Spremni ste da učinite baš sve, a ovog puta će se to od vas i očekivati. Zadržavanje vode u organizmu.

BIK

Izuzetno plodonosan dan daće vam optimizam. Ne zaboravite na detalje, jer samo jedan može pokvariti kompletnu zamisao. Dobar deo dana bićete pod stresom i zato svaki slobodan trenutak potrošite na sportske aktivnosti. Spremni ste za novu ljubav. Bolovi u zglobovima.

BLIZANCI

Zauzdaćete sve poslovne situacije koje su se otele kontroli. Kada treba prezentovati delimične uspehe i kamuflirati ih u fantastična dostignuća, nema vam premca. Još kada biste nešto slično uspeli da ponovite na kućnom planu, gde bi vam bio kraj. Porodica i partner će stalno preispitivati vaše postupke. Oprez u saobraćaju.

RAK

Dugo i mučno preispitivanje svih aspekata vaše sposobnosti bliži se kraju. Napokon ćete dosegnuti toliko željeni duševni mir, najviše zahvaljujući vašim prijateljima. Njihova toplina i razumevanje otvoriće u vama vrata samopouzdanju i optimizmu. Shvatićete lepotu svakodnevnog života i malih rituala sreće. Upala pluća.

LAV

Osećate kako vas prati sreća u svim ljubavnim situacijama. Sada je problem koga i zašto izabrati. Prisetite se svojih najidealnijih snova o ljubavi i ne bojte se da krenete u njihovo ostvarenje. Možda će vam se neko rugati zbog idealizovanja, ali vi to nećete čuti. U poslu ste nepobedivi i pomalo nervirate okolinu stalnim hvalisanjem. Proverite očni pritisak.

DEVICA

Uživaćete u društvu odanih prijatelja. Ponekad je zaista teško razumeti zašto se ljudi sukobljavaju. Pazite da ne izneverite nečije poverenje. Posle toga više nema natrag. Privlačiće vas oni za koje vas prvenstveno vežu prijateljstvo i razumevanje. Problem je, kao i obično, u vašem lošem izboru reči i netaktičnosti. Opstipacija creva.

VAGA

Ovo je vrlo zanimljiv dan, u kojem ćete imati toliko sreće da će delovati kako vam pamet i ne treba. Bezazlena opaska na poslovnom sastanku biće dočekana kao najgenijalnija ideja u istoriji kompanije, a gotovo svaki slučajan susret nosiće u sebi potencijal za nezaboravnu romansu. Posetite lekara zbog hroničnog zdravstvenog problema.

ŠKORPIJA

Penjanje ka vrhu poslovne piramide i poboljšanje finansijskog stanja vratiće vam samopouzdanje. Teško da vam iko može odoleti kada ste tako sigurni u sebe. Ne zaboravite na ono najvažnije. Posvetite se svom zdravlju i borite se protiv loših navika. Trebaće vam energije za dolazeće poslovne probleme. Problemi s bubrezima.

STRELAC

Na poslu raste poverenje u vaše sposobnosti, a možda i plata. Sledeći korak je preuzimanje važnog projekta. U ljubavi ste šarmantni i zavodljivi. Osvojićete nečije srce bez većih prepreka. Problem će nastati kada klasični strelački stil izađe na videlo. Sigurno ste više obećali nego što možete da ispunite. Pojava ekcema.

JARAC

Samouverenost i kreativnost će vam otvoriti sva poslovna vrata. Privući ćete kvalitetne saradnike s kojima možete postići sve što poželite. Naravno, ne možete zaboraviti stabilnost finansija kao ključ vaše sreće. Sada zaista nemate razloga za prigovaranje. Posetite stomatologa.

VODOLIJA

Moraćete da budete izuzetno pažljivi. Lako ćete izgubiti dokumente i vredne stvari, a još lakše drage ljude i prijatelje. Izgladite odmah i najmanju nesuglasicu. Pokažite više osećanja i razjasnite sve nesporazume. Možda je u daljoj prošlosti problem sadašnjih događanja. Ukočenost vrata.

RIBE

Posvetite se poslu jer vas čekaju izuzetne prilike za pokazivanje vaših sposobnosti. Tako nešto se ne propušta. Možda vam neće porasti plata, ali ugled svakako hoće. Puni ste planova i ideja, osećate da možete da date više i bolje. Ribe u vezi procvetaće i zasijati zbog obnovljene ljubavi. Reumatski zglobovi.

Autor: Jovana Nerić