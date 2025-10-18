DNEVNI HOROSKOP: Rakovi na korak od nove ljubavi, a Škorpije otkrivaju spletke i manipulacije

Dnevni horoskop za 18. oktobar za pojedine pripadnike Zodijaka biće dan pravog opuštanja i relaksacije, dok će neki horoskopski znakovi ovo vreme iskoristiti za ljubomorne scene. Pogledajte šta astrolozi savetuju za vaš horoskopski znak ove subote

OVAN



Budite oprezni u komunikaciji jer ovaj dan može da vam donese nesporazum na poslu. Moguće su spletke od strane kolega. Danas možete preći granicu prijateljstva sa osobom prema kojoj već dugo osećate nešto mnogo više. Posvetite pažnju koži i kosi.

BIK



Glavni izazov ovog dana je kako prevazići razlike u stavovima između vas i nadređenih. Neophodan je kompromis. Slobodni Bikovi mogu biti u dilemi jer im se u isti mah dopadaju dve osobe. Sačekajte da vam vreme da odgovor. Trenutak je za opuštanje i pravi odmor, to jest punjenje baterija.

BLIZANCI



Akcenat tokom ovog perioda je na planiranju i reorganizaciji. Važne odluke odložite za drugi period. Između vas i partnera može vrlo lako doći do nesporazuma. Vaši stavovi o bitnim stvarima potpuno su različiti. Probajte da se opustite blizu nekog vodenog elementa - bazena, reke, fontane.

RAK

Početak nove poslovne saradnje ili rad na novom poslovnom projektu. Situacija zahteva prilagođavanje i nove veštine. Skupite hrabrost i priđite osobi koja vam se dugo dopada. Planete vam donose početak nove ljubavi. Brzina kojom idete kroz život može negativno da se odrazi na vaš pritisak.

LAV

Improvizovana rešenja pomoći će vam da prevaziđete zastoj u prilivu novca. Odluke donosite na timskom nivou. Kriza poverenja potresa vaš odnos s partnerom. Ovaj dan mogu obeležiti čak i ljubomorne scene između vas. Probajte da malo usporite i da se ne nervirate.

DEVICA



Ukoliko planirate da promenite posao, ovaj period vam donosi povoljan splet okolnosti. Uspešna saradnja sa inostranstvom. Danas možete da obnovite komunikaciju s bivšom ljubavlju. Moguće je obnavljanje veze. Poslušajte svoje unutrašnje biće, jer ono najbolje zna da vam je odmor potreban.

VAGA



Uspešan završetak rada na dugoročnom projektu doneće vam veliku satisfakciju. Unapređenje finansijske situacije. Ovaj dan može da donese i krizu poverenja između vas i partnera i ljubomorne scene. Generalno vam je dobar dan, odlično se osećate.

ŠKORPIJA



Danas do vas mogu dopreti neke spletke ili možete otkriti neke manipulacije. Moguće je pogoršanje odnosa sa jednim saradnikom. U vaš život se vraća osoba koja vam je mnogo značila u prošlosti. Novi početak. Čak i vama može da se omakne dan kad ste skloni prejedanju.

STRELAC



Ključ uspeha je u savršenoj organizaciji poslovanja. U suprotnom, može doći do probijanja roka. Ovaj dan donosi vam mogućnost da pređete granicu prijateljstva sa osobom prema kojoj dugo gajite više od prijateljskih osećanja. U slučaju da imate kamen u žuči, redukujte sve ono što izaziva tegobe.

JARAC



Ovaj dan može vam doneti pohvale i priznanja vaših nadređenih. Očekuje vas veliki korak napred u karijeri. Vaš odnos s partnerom obeležava atmosfera razumevanja. Između vas će doći do sve većeg zbližavanja. Blaga depresija, muče vas mračne misli, oraspoložite se.

VODOLIJA



Pruža vam se prilika da u velikoj meri unapredite svoju finansijsku situaciju. Proširenje kruga dužnosti. Konflikt s partnerom može vam zadati glavobolje. Pa ipak, u pitanju su kratkotrajne razmirice. Obratite pažnju na kožu, kosti i zube, mogući su problemi.

RIBE

Vaši pregovori s poslovnim partnerom zahtevaju dodatno prilagođavanje. Situacija upućuje na kompromis. Turbulentan period između vas i partnera ispoljiće se u vidu odsustva želje za uzajamnim razumevanjem. Postoji mogućnost problema s hormonima. Neke stvari krijete i sami od sebe.

Autor: D.Bošković