Dnevni horoskop: Ovnovi uživju u ljubavi, Blizanci na testu poverenja - Pogledajte šta očekuje vaš znak!

Pogledajte šta su astrolozi predvideli za vaš horoskopski znak ove subote.

OVAN

Pažljivo procenite investicije danas jer postoji mogućnost da nemate uvid u celu sliku, a to bi vas kasnije moglo koštati dosta novca. Vaš odnos s partnerom ulazi u fazu stabilizacije. Za vas kreće harmoničan period. Pojava ekcema.

BIK

Povoljni aspekti doprineće tome da budete zadovoljni svojim učinkom tokom ovog dana. Povoljan finansijski period. Sve vreme mislite na osobu koju ste upoznali preko prijatelja na jednoj zabavi. Ubrzo sledi sastanak. Bol u leđima.

BLIZANCI

Blizance očekuje dilema i poslovna prekretnica. Sačekajte da vam vreme pokaže, pa onda donesite odluku. Ovaj dan donosi sitne razmirice između vas i partnera. Prolazite kroz krizu poverenja, koju ćete otkloniti razgovorom. Prehlada.

RAK

Povoljan dan za sastanak sa osobama od uticaja, jer će vam upravo one pomoći da ostvarite značajan korak napred. Pomalo ste se razočarali u partnera, kao da vam stalno izmiče, niste sigurni da li vam je veran. Problemi s varenjem.

LAV

Ovaj period je uspešan za one koji se bave trgovinom, kao i za one koji žele da započnu samostalan biznis. Danas vas očekuje romantičan sastanak sa osobom koja vam se odavno dopada. Tek sada kreće novo ljubavno poglavlje. Prehlada.

DEVICA

Glavna tema ovog dana može biti sastanak s nadređenima, a tom prilikom vas očekuju pohvale i priznanja za postignute rezultate. Nalazite se u dilemi da li da se pomirite s bivšom ljubavi, niste uvek za kompromis. Problemi s grlom.

VAGA

Posvetite se tome da prvo završite započete poslove, pa tek onda krenete na novo. Postižete zavidne rezultate. Muči vas veza iz prošlosti, kao da je dosta toga ostalo nedorečeno. Pokušajte da to rešite na svoj način. Nervoza.

ŠKORPIJA

Važno je da se postavite na pravi način prema osobama koje grade rivalski odnos s vama. Oprez u komunikaciji. Raspoloženi ste za ljubav, ali ne možete da prežalite neke stvari iz prošlosti. Živite u sadašnjem trenutku. Nervoza.

STRELAC

Pruža vam se prilika da obezbedite stalan priliv novca ako budete povukli prave poslovne poteze. Finansijski dobitak. U vama se vodi borba između unutrašnjih moralnih principa i osećaja koji se u vama bude prema nekoj osobi. Odlično se osećate.

JARAC

Razgovor s nadređenima proteći će u konstruktivnoj atmosferi, tako da ćete ubrzo preći na odgovornije mesto. Odnos s partnerom počiva na stabilnim osnovama, a sada radite na zajedničkom projektu. Zajednički uspeh. Smanjite slatkiše.

VODOLIJA

Postojeći aspekti u vašem znaku olakšavaju vam poslovanje, tako da sve teče glatko i bez zastoja. Početak nove saradnje. Slobodne Vodolije očekuje lepa avantura s veoma privlačnom osobom koju će upoznati na nekom putovanju. Upala grla.

RIBE

Sada vam se pruža prilika da steknete odlične poslovne saradnike koji će vam odrediti pravac poslovanja na duže staze. Poznanstvo s veoma zanimljivom osobom u znaku Device ili Raka može da se pretvori u stabilnu vezu. Migrena.

Autor: A.A.