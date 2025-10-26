DNEVNI HOROSKOP: Ribe se prepuštaju SUDBINI, Rak dobija odgovor na VAŽNO pitanje, Device moraju da obrate pažnju na JEDNU stvar

OVAN

Dnevni horoskop za 24. decembar 2024. godine upozorava da je moguće da ćete na poslu napraviti neku grešku, zbog koje ćete voditi prilično neprijatan razgovor - iako će ispravljanje biti lako, kao da osoba sa kojom razgovarate želi da vam pokvari dan. Slobodni mogu da očekuju poziv za izlazak. Zdravlje vam je dobro, ali je moguć pad imuniteta.

BIK

Vaš dnevni horoskop u znaku je novčanog dobitka, neki iznos novca na koji ste računali već duže vreme, danas konačno stiže. Dobar je dan za nove početke u ljubavi, ako trenutno niste u vezi. Više se odmarajte.

BLIZANCI

Na poslu su sve oči uprte u vas i moraćete da podignete glavu visoko, kako biste se izborili sa pritiskom. Komunikacija sa partnerom nije baš sjajna, ali je dobro da se zapitate zašto je tako. Zdravstveni horoskop vam predviđa stabilno stanje.

RAK

Postavili ste na poslu neko važno pitanje pre više dana, i čekali i čekali - danas konačno dobijate odgovor, i to baš onakav kakvom ste se nadali. Zauzeti rade na ostvarivanju veće bliskosti sa partnerom. Pripazite na leđa i ramena, ako se bavite fizičkom aktivnošću.

LAV

Dnevni horoskop za 24. decembar 2024. godine navodi da ćete morati da budete strpljivi i pažljivi da biste danas ostvarili zadati cilj na poslu. Slobodni su raspoloženi za flert, dok je kod zauzetih moguć mali "napad" ničim izazvane ljubomore. Zdravlje je dobro.

DEVICA

Ljubavni horoskop upozorava da partner trenutno više očekuje od vas, nego što je spreman da pruži. Na poslu ste na visini zadatka, dobijate i jednu odličnu ideju. Pazite se neočekivanih troškova.

VAGA

Dnevni horoskop za 24. decembar 2024. godine u znaku je novih šansi za ljubav, sa ljudima sa kojima ste možda imali neke "varnice" u prošlosti. Posao vam ide od ruke i kao da ne postoji ništa što ovih dana ne možete da ostvarite brzo i lako. Oprezno sa unosom teške hrane.

ŠKORPIJA

Moguće su nesuglasice u vašem timu, kao da vi vučete na jednu stranu, a svi drugi na suprotnu, biće vam potrebna hladna glava kako biste rešili problem. Slobodni shvataju da neki odnos nije baš bio onakav kakvim se činio, dok zauzeti upadaju u rutinu. Održavajte kondiciju ako radite na poslu gde se dugo sedi.

STRELAC

Pred vama je naporan dan, pa imajte na umu da ćete morati sve vreme da budete skoncentrisani. Unosite više vitamina i minerala da biste imali energiju za sve što vas čeka. Zauzeti Strelčevi razmišljaju o prošlosti.

JARAC

Danas je na poslu potrebno da budete "mašina", a ne kreativac ili avanturista, pa se držite uobičajenih načina na koje se stvari rešavaju. Nije dobar dan za rizik bilo koje vrste, ako imate situaciju ili razgovor od kojih strahujete, odmah odložite za drugi dan. Zdravlje je dobro.

VODOLIJA

Dan vam je odličan za strategiju i promišljanje, pa ako možete, izdvojite neko vreme na poslu i bavite se samo time, operativni zadaci će vas usporiti i "uspavati". Slobodni osećaju leptiriće u stomaku zbog neke osobe koju su nedavno upoznali, dok zauzeti planiraju romantično putovanje. Moguć je i novčani dobitak!

RIBE

Dnevni horoskop za 24. decembar 2024. godine savetuje vas da pustite neki problem o kom već dugo razmišljate, a za koji ste sigurni da samo vi možete da ga rešite. Izmaknite se i odaljite, i posmatrajte kako sudbina postavlja stvari na svoje mesto. Više se krećite, prijaće vam i oslobodiće vas stresa.

Autor: Iva Besarabić