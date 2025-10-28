Dnevni horoskop: Ovnovi moguća prehlada, Bikovi skloni gojenju, a Škorpijama potreban odmor

Pogledajte šta su astrolozi prognozirali za vaš horoskopski znak.

Za dnevni horoskop 28. oktobra astrolozi pojedinim horoskopskim znacima savetuju da, ukoliko su u komplikovanim odnosima, sada je idealno vreme da ih privedu kraju. S druge strane, neki pripadnici Zodijaka treba da se pozabave kilažom. Pogledajte šta su astrolozi prognozirali za vaš horoskopski znak.

OVAN



U skladu ste sami sa sobom čak i kad niste u skladu sa drugima. Puštate ih svesno da sami uvide svoje greške i da vreme učini svoje. Ljubav vam je važna, pogotovo ako je stvar ozbiljna, a vi spremni za sudbonosno "da". Sve što je manje od toga vas ne zanima, pa ako ste u nedefinisanim vezama, lako ih sada privodite kraju. Moguća prehlada.

BIK



Nepostojanje balansa i jasne organizacije u poslu, što je više puka okolnost nego što ste vi tome doprineli, čini da su retki Bikovi koji danas ne rade pod stresom. Vaša seksualnost je podložna podizanju kriterijuma, pogotovo ako ste slobodni. Za one u braku i ozbiljnim vezama kriterijumi se odnose na to koliko vas partner čini srećnim. Skloni ste gojenju.

BLIZANCI



Vreme je da se odlučite za jedan posao, projekat, a neke stvari da ostavite iza sebe. Telefon će zvoniti uveliko, odluke donosite praktično, a ne emotivno. Prijatelji su nekad najbolja zamena za partnera. Partner može biti ljubomoran. Slobodni Blizanci biće u mogućnosti da preko prijatelja upoznaju zanimljivu osobu. Kostobolja.

RAK



Lakoća nekad nema veze sa znanjem i iskustvom, već s dobrim vezama, protekcijom i prijateljima na visokim pozicijama. Današnji dan vas obasipa ljubavlju, komplimentima zainteresovanih, ali i zavišću, takmičenjem s potencijalnim suparnicima. Vi se osećate kraljevski, a ima i onih što smatraju da imate nešto što pripada njima. Otok zglobova.

LAV



Ako je ostalo još nezavršenih poslova, posvetite im se jer uskoro neće biti vremena. Vi poklanjate širokog osmeha i velikog srca. Srećni ste jer imate ljude koji vas vole. Partnerski odnosi su dobri u stabilnim vezama, dok se sve novo hladi, jer ne ispunjava vaše kriterijume. Kakva bi to bila moć ako ne bi služila čulima, bar ponekad. Potrebna vam je aktivnost.

DEVICA



Ne umete da štedite, ma koliko važili za štedljivo biće. Zapitajte se koliko su vidljive drugima vaše granice. Kako drugi jasno znaju šta smeju, a šta ne, šta vas povređuje, a šta ne. Ne zaboravite da će se sve što dozvoljavate i dalje nastaviti - pa čak i ako vam ne prija. Nekim stvarima treba se jasno suprotstaviti. Prehlada.

VAGA



Kontakti sa inostranstvom mogu doneti dobre vesti. Današnji dan donosi nove izazove, nova poznanstva, nove kontakte, koje, ako su interesantni, treba sada memorisati da biste računali na ponovno viđenje. Za Vage u vezi ovo je dan kad vam je libido jak i kad sumnjate u partnerovu vernost ili privrženost. Čuvajte se sopstvenih hirova. Hormonski debalans.

ŠKORPIJA



Stižu javni uspesi i pohvale ili napredovanje u poslu. Novac malo teže, sve nešto na kašičicu. Možete malo da predahnete posle intenzivnog rada, koji vas je oduzimao od sebe i davao drugima. Podrška i poverenje partnera znače vam više nego što ste mislili. Ako ste slobodni, ovo je prilika za promenu statusa. Jak kašalj.

STRELAC



Na poslovnom polju ste rastrzani, nedovoljno posvećeni onome što obavljate. Komunikacija s partnerom dobija na dinamici, kao i praktično rešavanje svih problema. Ako ste sami, ovo može ukazati na vezu sa osobom koja vas razume i koja je u stanju da vam praktično pruži podršku i pomoć. Aritmija.

JARAC



Promene u poslu uzburkale su temelje same firme. Vaše misli usmerene su na budućnost, na građenje odnosa s partnerom, a iza sebe ste ostavili sve što je bilo. Poenta je i da partner pokaže da je sposoban za isto. Slobodni Jarčevi mogu upoznati vrlo interesantnu osobu koja živi daleko ili je zauzeta. Zadržavanje vode u organizmu.

VODOLIJA



Niste posvećeni poslu i više ste prisutni fizički nego duhom. Opet, imate sreće više od drugih da baš vi nešto završite dok su svi u frci. Druženje i lakoća otaljavanja posla zbog izlazaka i provoda, zbog ljubavi - sve je sada na vašem meniju. Prepuštanje avanturi, zov novog u stomaku i leptirići koji vas spremaju za zaljubljivanje... Slaba fizička aktivnost.

RIBE



Previše kalkulišete da bi sve išlo kako treba. Rasejani ste, pamtite nevažne stvari, a ispuštate glavne detalje u poslu. Ipak ste srećni, pa ćete biti samo opomenuti. Kad Ribe mere koliko su dale, a koliko dobile, to se obično dobro ne završi. Na početku veze, kad ste davali sebe potpuno, setite se da to od vas niko nije tražio. Problem s dioptrijom.

Autor: D.Bošković