Dnevni horoskop: Bikovi problemi sa hormonima, Lavovi zanemaruju voljene, a Ribe intuitivne

Izvor: Kurir.rs

Dnevni horoskop za poslednji dan oktobra sa sobom nosi energiju završetaka. Pojedini horoskopski znaci staviće tačku na porodične razmirice, a neki na svoje ljubavne veze. Pogledajte šta su astrolozi predvideli za vaš horoskopski znak.

OVAN

Nemojte ići glavom kroz zid. Ukoliko ste menadžer, nemojte ulaziti u rizične poslove. Ako ste izloženi očima javnosti, budite skromniji nego što jeste. Očekujte svađe s partnerom, u vezi s vašom i njegovom porodicom. Došlo je krajnje vreme da promenite neke loše navike koje imate u ishrani.

BIK

Ne smete biti bahati i preterivati u zahtevima. Ako se posvetite vašoj kreativnosti, možete ostvariti dugogodišnji san. Bivši poslovi i pozicija u društvu koju ste imali mogu da skrenu pažnju na vas. Budite otvoreniji prema partneru. Mogući brojni zdravstveni problemi, pogotovo kada je reč o hormonima.

BLIZANCI

U poslu obavezno odredite prioritete. Aplicirajte za posao za koji ste kvalifikovani ili tražite povišicu. Vaša molba za posao će uroditi plodom. Oslonite se na emotivnog partnera u koga imate poverenja. Usmerite ambicije na intelektualna područja. Prekomerno mentalno i telesno iscrpljivanje može ozbiljno ugroziti vaše zdravlje.

RAK

Poverenje poklonite mlađim saradnicima. Treba unapred osigurati plaćanje vaših usluga. Ako treba da odstupite s funkcije ili ostanete bez posla, shvatite to kao nešto pozitivno. Imate utisak da se emotivni partner povukao. Malaksalost vas prati tokom cele ove faze, možete da očekujete veliki pad energije i osećaj nemoći.

LAV

Budite oprezni u odnosima s ljudima. Nemojte ih strogo osuđivati, niti preterano hvaliti. Ne budite bahati niti ekscentrični u poslu. Trošite manje nego što osećate potrebu. Zbog posla ste zanemarili porodicu, ali i partnera, koji se povukao u sebe. Potrudite se da se odmarate što više i budite pažljivi u saobraćaju.

DEVICA

Prihode možete povećati kroz prodaju ili zamenu nekretnina. S više samopouzdanja i inicijative možete postizati rezultate koji će izazivati čuđenje i divljenje. Usudite se da uzmete stvari u svoje ruke, jer partner pokazuje nezainteresovanost. Imunitet vam je znatno oslabljen, a krvna slika najverovatnije loša.

VAGA

Pripremite se na to da ćete se susretati s nerazumevanjem okoline i autoriteta, s finansijskim preprekama i s hladnim i proračunatim osobama. Ne preterujte u reakcijama: hladno, strogo, cinično, agresivno. Partner može biti povređen. Problem sa anemijom.

ŠKORPIJA

Nemojte previše rizikovati. Izbegavajte iskušenje u vezi s moći i zloupotrebom položaja. Nemojte sebe i druge da obmanjujete i da stvarate iluzije u poslu. Oslonite se na vaše šesto čulo. To se odnosi i na emotivno polje. Nije vreme da olako shvatate svoje probleme sa zdravljem.

STRELAC

Budite svesni svojih mogućnosti i mana. Nove poslove najbolje je pokretati s rođacima i poznanicima. Dosta će se novca obrtati, pa nastojte da nešto i uštedite. Posvetite slobodno vreme svojoj deci i njihovim talentima. Ponovo se aktivira vaša hronična slaba tačka - kardiovaskularni sistem.

JARAC

Nemojte preuzimati na sebe preveliku odgovornost i preveliki teret. Znate da se snađete i da postignete odlične rezultate kada su vam sredstva ograničena. Nemojte da se prepuštate strahu i sumnji u sebe. Naučite kako da prihvatite velike poslovne i životne promene. Vodite računa o telesnoj težini. Izbegavajte alkohol.

VODOLIJA

Imajte više razumevanja za nelogičnosti i neobjašnjive pojave. Menjajte vaše krute stavove i poglede na život. Ne opterećujte se nedostižnim. Razmislite o povratku poslovima koje ste pre radili. Obnovite i negujte stara poslovna partnerstva. Otkrijte svoje tajne afinitete, vaše čovekoljublje i nežniju stranu karaktera.

RIBE

Oslonite se na intuiciju kad donosite odluke. Ne krijte osećajnost u poslu, jer vas ona izdvaja iz prosečnosti. Preporučuje vam se da uvek radite dva projekta istovremeno. Počnite da učite novi strani jezik, jer će vam biti potreban. Budite ponosni na sebe, svoje sposobnosti i uspehe kod suprotnog pola. Moguće je da vam je potreban neki vid terapije.

