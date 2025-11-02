DNEVNI HOROSKOP: Zvezde danas ne praštaju: Nekome stiže ljubav, nekome drama – pogledaj šta te čeka!

Danas nebo ne ćuti – planete su u pokretu, a zvezde imaju poruku za svakog od nas. Bilo da te čeka neočekivani susret, poslovni preokret ili emotivna turbulencija, dnevni horoskop otkriva šta ti donosi ovaj dan. Proveri šta ti piše u zvezdama i ne dozvoli da te iznenade!

OVAN

Danas nikako nije dobar dan da potpisujete bilo kakav ugovor ili ugovarate neku kupovinu na rate. Potrošite samo onoliko koliko morate, nikako više od toga. Budite pažljivi i štedite! Nemojte upadati u rasprave i pregovarati ni oko čega. Bez obzira koliko ponuda bila dobra, ne dajte odgovor danas. Prenoćite sa njom!

BIK

Da li ste sigurni da možete da izađete na kraj sa jednom situacijom? Da li ste vi žrtva načina života koji niste vi odredili ili se previše okrećete ka prošlosti? Neko vam konstantno nabacuje sve više obaveza (na poslu ili u privatnom životu). Nemojte se plašiti da se distancirate od takve situacije. Naučite da kažete „ne“ i sredite život po svome!

BLIZANCI

„Vremenska prognoza“ za danas je za vas odlična! Bilo bi dobro da malo poradite na svom samopouzdanju, koje je totalno nepotrebno srozano u poslednje vreme. Harizmatični zavodnik u vama mogao bi ponovo da krene u osvajanje! U svakom slučaju nemojte ići predaleko. Sačekajte malo da se stišaju strasti i bićete u stanju jasno da vidite sve pred sobom!

RAK

Danas biste mogli imati malih problema u komunikaciji. Kao da vas nešto konstantno ometa i ne dozvoljava da se koncentrišete. Ne paničite! Nemojte se iznenaditi ako večeras budete u situaciji da sve zaboravite i otputujete na „sedmo nebo“! Sutra ćete sve videti daleko jasnije. Bez sumnje, pred vama je avantura koja vam može promeniti život.

LAV

Danas ste obasjani srećom i napretkom. Biće ovo pravo osveženje za vas, nakon sumornog perioda. Biće očigledno da ste doneli ispravne odluke u prošlosti. Ili, još bolje, zaljubili ste se? U svakom slučaju, biće vam daleko laše da komunicirate sa drugima i podelite sa njima svoju sreću. Opustite se jer su pred vama lepa i dobra vremena.

DEVICA

Danas ćete imati jedan jedini cilj: da očarate svoga partnera! Nema razloga da to ne uradite! Svakako, ovo je odličan dan za ljubav. Ali nemojte preuveličavati svoja zavodljiva mala lukavstva. Naime, današnji astralni aspekt ima tendenciju da malo iskrivi vašu percepciju stvari, te se može desiti da vidite takvu sliku i u ogledalu! Budite pažljivi i pažite šta i kako radite.

VAGA

Danas ste u svom elementu. Kao da je dobra vila uzela svoj štapić i odagnala sve te male poteškoće, koje ste imali poslednjih dana. Uživajte u ovom danu oslobođenom svih briga. Što se tiče vašeg ljubavnog života, pred vama su sjajne mogućnosti. Dobro otvorite oči. Šta god da radite, ne dozvolite da vam promaknu!

ŠKORPIJA

Jasno je da imate potpuno poverenje u svaku svoju odluku i potez koji povučete. Nemate nikakav strah ili nedoumicu kada se krećete ka svom cilju, lagano i staloženo! Ovakvo sasvim novo okruženje posledica je vaših ranijih odluka. Nagradite sebe za ono što ste postigli, ali bi najbolje bilo da sačekate još koji dan da napravite veliku zabavu povodom toga!

STRELAC

Ovo je upravo momenat kada treba da budete kreativni i prestanete da brinete kako nemate talenta. Ša mislite, šta je uopšte talenat? Vaš ljubavni život vam je pred nosom! Podignite pogled sa ljubavnih romana i pogledajte malo oko sebe. Vaša srodna duša je tu na dohvat vaše ruke, ali vi ga/je ne primećujete. Samo je potrebno da otvorite oči!

JARAC

Danas vam neće biti sve jasno, kada je vaša karijera u pitanju! Kao da vam je ponestalo motivacije, bez ikakvog upozorenja. Šta se desilo? Moguće je da vam je potrebno da budete deo projekta od veće važnosti. Projekti koji se tiču samo vašeg interesa ili projekti uskog opsega ne mogu više držati vašu pažnju. Tražite veće odgovornosti!

VODOLIJA

Uglavnom danas vidite samo iluziju pred sobom i oko vas. Stičete utisak da vas ljudi lažu ili da kriju nešto od vas. Ili ste vi onaj koji laže oko nečeg posebnog ili nešto radite u tajnosti. Zašto toliko komplikujete? Nemojte se plašiti da pokažete svoja osećanja, to je vrlo važno za vas inače, posebno danas!

RIBE

Držite svoj novčanik danas u torbi, jer ćete biti opsednuti da ga izvadite i potrošite više nego što smete, na nešto što vam uopšte ne treba. Morate malo razmisliti o trošenju novca i preispitati svoj budžet. Bolje bi bilo da donirate novac u dobrotvorne svrhe nego da ga potrošite na nešto totalno nepotrebno!

Autor: Dalibor Stankov