3 horoskopska znaka se dižu iz pepela do 15. decembra: Mars je zgazio u Strelca

Mars, planeta akcije, promenio je znak i ušao u Strelca, gde će boraviti do 15. decembra i doneti novu pokretačku energiju za Strelčeve, Lavove i Ovnove.

Mars u Strelcu donosi vatrenu energiju koja gori od želje za slobodom, istinom i avanturom. Ovaj položaj Marsa uči ljude da deluju vođeni verom, entuzijazmom i ličnim uverenjima, a ne strahom ili sumnjom.

Hrabrost i sloboda

Kada je Mars u ovom znaku, akcije postaju hrabre, ponekad i nepromišljene, ali uvek iskrene i usmerene ka nekom višem cilju. Postoji snažna potreba da se širi vidik, bilo kroz putovanja, učenje, sport ili duhovne izazove.

Ljudi s ovim položajem Marsa često ne podnose ograničenja i autoritete koji sputavaju njihovu slobodu, pa reaguje burno kada se osećaju zarobljeno.

Potraga za smislom

Njihov duh je pustolovan, optimističan i pomalo buntovan, ali upravo taj nemir im daje snagu da pomeraju granice i inspirišu druge. Mars u Strelcu ne gubi vreme na sitnice – on želi smisao, iskustvo i istinu, pa često srlja napred verujući da će sve na kraju ispasti kako treba.

U ljubavi i strastima je direktan, iskren i nemiran, uvek tražeći partnera koji deli njegovu potrebu za slobodom i uzbuđenjem. Ovaj Mars donosi hrabrost da se rizikuje, energiju da se ide napred, ali i lekciju da nije svaka borba vredna trošenja vatre.

Autor: Iva Besarabić