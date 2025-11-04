AKTUELNO

Horoskop

Stiže brdo novca: OVAJ znak će se obogatiti na igrama na sreću do kraja novembra

Izvor: Informer, Foto: Pixabay.com ||

Do kraja novembra položaj zvezda ukazuje na to da Bikovi imaju najveće šanse da se obogate na igrama na sreću.

Astrološki gledano, Bik se najviše izdvaja do kraja novembra kao znak sa najvećim šansama za dobitak na igrama na sreću.

Jupiter, planeta sreće i ekspanzije, nalazi se u Raku i pravi povoljne aspekte sa Saturnom i Marsom, što donosi iznenadne obrte i nepredviđene dobitake. Ova kombinacija donosi Bikovima mogućnost da baš u trenucima kada sve izgleda mirno dožive iznenadni finansijski preokret u svoju korist.

Sreća im stiže neočekivano, a najveći potencijal za dobitak imaju oko punog Meseca (5. novembar) i poslednje nedelje novembra.

Ako Bik posluša unutrašnji glas i odigra broj ili kombinaciju koja mu se sama pojavi, može da očekuje neverovatan obrt sudbine.

Autor: Marija Radić

