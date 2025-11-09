Ljubavni horoskop do 16. novembra: Vagama je novac važniji od ljubavi, a jedan znak će ući u vezu sa razvedenom osobom

Retrogradni Merkur podseća na stare priče, dok Venera u Škorpiji donosi strast, flert i neodoljive poglede koji pale maštu.

OVAN Strasti se bude, ali i nervoza. Ako ste u vezi, pripazite da impulsivnost ne preraste u raspravu. Slobodni Ovnovi bi mogli da se zanesu nekim ko im budi adrenalin, ali ne i sigurnost. Ipak, avantura vam prija. Pojedinim Ovnovima Venera u Škorpiji doneće poznanstvo sa razvedenom osobom.

BIK

Toplina Venere vas obavija, a emocije postaju dublje. Partner pokazuje više pažnje, a i vi se otvarate na nežniji način. Slobodni Bikovi mogu započeti nešto što liči na stabilnu vezu. Obratite pažnju na ljubomoru, jer ste previše zaštitnički nastrojeni.

BLIZANCI

Retrogradni Merkur uskoro kreće, pa će partneru biti teško da vas razume. Slobodni Blizanci mogli bi upoznati nekog zanimljivog preko posla ili društvenih mreža. Imaćete potrebu da obnavljate kontakte iz prošlosti. Niste racionalni zbog retrogradnog Merkura.

RAK

Osećate se ranjivo i nostalgično. Ako ste u vezi, potreban vam je mir i razumevanje zbog retrogradnog Saturna u Ribama. Slobodni Rakovi upoznaće jednu magnetičnu Škopriju, koja može da im pomuti razum. Biće vam privlačne Škorpije i Strelčevi.

LAV

Vaše srce je u punom sjaju. Ljubav i pažnja vas okružuju, a vi blistate. Ako ste u vezi, partner vas gleda s divljenjem. Slobodni Lavovi mogu osvojiti nekog samo osmehom. Mars u Strelcu donosi vam ljubav sa osobom iz inostranstva.

DEVICA

Moguće su sitne nesuglasice, jer previše analizirate partnera. Pustite emocije da vode, a ne razum. Retrogradni Merkur će na vas, baš kao na Blizance snažno uticati, tako da ćete donositi odluke koje nisu racionalne. Pazite šta govorite.

VAGA

Novac vam je važniji nego ljubav. Privlačne su vam osobe koju su materijalno stabilnije nego vi. Mars u Strelcu donosi vam nova poznanstva u komšiluku. Moguće je kraće putovanje ili izlet. Emotivno ste zatvoreni, ali jedan Strelac može da vas razbudi.

ŠKORPIJA

Duboka osećanja vas preplavljuju. Ako ste u vezi, sada se otvaraju teme poverenja i iskrenosti. Slobodne Škorpije privlače pažnju kao magnet, jer Venera snažno utiče na vaš znak. Pred vama je nedelja u kojoj ništa nije nemoguće.

STRELAC

Ljubav vas pokreće, a avanture vas privlače. Ako ste u vezi, zajednički planovi i putovanja zbližavaju vas. Ipak, retrogradni Merkur stiže 10. novembra i donosi poziv iz prošlosti. Obnovićete kontakt sa starim partnerom.

JARAC

Osećate potrebu za sigurnošću i stabilnošću. Partner vam pruža oslonac, ali i vi treba da pokažete toplinu. Slobodni Jarčevi mogli bi ući u vezu s osobom koja deluje ozbiljno, ali krije nežnu stranu. Venera u Škopriji donosi i rađanje ljubavi iz prijateljstva.

VODOLIJA

Retrogradni Merkur i vama će pomrsiti konce, pa ćete biti opsednuti jednom Devicom ili Blizancem iz prošlosti. Moguć je i susret sa osobom koju niste dugo videli . U boljoj ste fazi za romantične susrete nego prethodnih nedelja.

RIBE

U vezama se budi bliskost i razumevanje, dok slobodne Ribe lako mogu uploviti u odnos koji počinje kao film jer Venera u Škorpiji radi svoje. Samo pazite da ne idealizujete osobu previše. Retrogradni Merkur pojedinim Ribama donosi obnavljanje stare veze.

Autor: Jovana Nerić