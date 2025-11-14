Vikend horoskop: Lavovi zatvaraju stare priče, Blizanci dobijaju nove šanse!

Vikend pred nama donosi mešavinu naglih obrta, važnih razgovora i nekoliko sitnih iskušenja koja će kod mnogih znakova otvoriti teme koje se dugo odlažu.

Emocije su izraženije, komunikacija pojačana, a zdravlje traži malo više pažnje nego inače. U nastavku sledi detaljan pregled za svaki znak – konkretno, precizno i bez ulepšavanja.

Ovan

Posao: U subotu vas čeka kratak onlajn sastanak koji donosi važnu informaciju o projektu.

Ljubav: U nedelju primate poziv partnera za ozbiljan razgovor o zajedničkom planu.

Zdravlje: U subotu kasno poslepodne javiće se bol u glavi zbog napetosti.

Bik

Posao: Stiže mejl sa upitom za dodatnu obavezu, odgovorite odmah u subotu.

Ljubav: U nedelju vas partner iznenađuje predlogom zajedničkog izleta.

Zdravlje: U subotu će vas boleti donji deo leđa, pripazite na nagle pokrete.

Blizanci

Posao: U subotu dobijate vest o promeni rasporeda za narednu nedelju.

Ljubav: U nedelju upoznajete novu osobu preko prijatelja.

Zdravlje: U subotu osećate nervozu u stomaku zbog promene ritma.

Rak

Posao: U subotu vam stiže zahtev za izmenom dokumenta koji ste već poslali.

Ljubav: U nedelju primate poruku od stare simpatije.

Zdravlje: Osetićete težinu u rukama zbog umora, odmorite se u nedelju pre podne.

Lav

Posao: Subota donosi telefonski poziv šefa koji traži pojašnjenje jedne stavke.

Ljubav: U nedelju rešavate nesporazum sa partnerom.

Zdravlje: U subotu uveče osetićete blagu iscrpljenost.

Devica

Posao: U subotu dobijate zahtev da pripremite kratku analizu za ponedeljak.

Ljubav: Nedelja donosi miran razgovor koji otvara emotivnu temu.

Zdravlje: U nedelju se javlja napetost u vratu zbog dugog sedenja.

Vaga

Posao: U subotu neko od saradnika traži vašu pomoć oko rokova.

Ljubav: Nedelja donosi kratak, ali važan flert koji će vas razveseliti.

Zdravlje: Osetićete pad energije u subotu oko 16 sati.

Škorpija

Posao: U subotu primate poverljivu informaciju o promenama u timu.

Ljubav: Nedelja donosi dubok razgovor koji menja ton odnosa.

Zdravlje: U nedelju vam probava može biti osetljivija nego inače.

Strelac

Posao: Subota otkriva propust u jednom dokumentu, ispravite ga odmah.

Ljubav: U nedelju vas čeka neočekivani poziv osobe koju dugo niste videli.

Zdravlje: U subotu će vas boleti koleno nakon kraće šetnje.

Jarac

Posao: U subotu vam stiže potvrda jedne odluke koja se dugo čekala.

Ljubav: Nedelja donosi razgovor o zajedničkoj budućnosti.

Zdravlje: U nedelju osećate napetost u donjem delu leđa.

Vodolija

Posao: U subotu ćete morati hitno da odgovorite na jedan poslovni mejl.

Ljubav: Nedelja donosi neočekivani susret koji budi staru emociju.

Zdravlje: U subotu vas može boleti glava zbog manjka sna.

Ribe

Posao: U subotu saznajete za malu promenu u finansijskom planu tima.

Ljubav: U nedelju vas partner iznenađuje pitanjem koje niste očekivali.

Zdravlje: Osetićete umor u nogama, posebno u nedelju poslepodne.

Autor: Dalibor Stankov