DNEVNI HOROSKOP: Ovan saznaje važnu informaciju, Lav upoznaje šarmantnu osobu, Vodoliji stiže novac preko putovanja

Saznajte šta vas u nedelju, 16. novembar, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Sekstil Meseca i vašeg vladaoca Marsa koji upravlja i vašim finansijama, donosi vam priliku za zaradu. Možete se naći u situaciji da saznate neke važne informacije. Moguć kraći put. Romantična poruka od Blizanaca.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Spoj Meseca i Pandore donosi vam bolji uvid u odnos s nekim saradnicima. Izbegavajte nepotrebne troškove. Poznanstvo s mlađom osobom preko posla. Bračni partner je spreman da vam dokaže nešto u šta vi odbijate da poverujete.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Sekstil Meseca i Marsa donosi vam uspeh preko privatnog biznisa, javne delatnosti ili nekog kreativnog projekta. Novac vam stiže preko poslova koji su bili "na čekanju", ali koje sada morate da dovršite.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Vaš vladalac Mesec u kući privatnog života donosi vam novac porodičnog ili posla sa nekretninama. Odložite dogovore sa strancima, kako ne biste došli u neprijatnu situaciju kada je reč o finansijama. Poslušajte savet Riba.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Poslovi kreću nabolje, uprkos tome što imate utisak da su usporeni. Saznajete nešto što niste znali o bliskom prijatelju. Slobodni Lavovi, na kraćem putu ili predavanju, mogu da upoznaju šarmantnu osobu. Nesanica.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Uvećanje zarade preko prijatelja, velikih organizacija ili samostalne delatnosti. Poslovni partner ili saradnik vam odaje priznanje jer bez vaše podrške ne bi ostvario nešto što je dugo planirao. Unosite više vitamina.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Spoj Meseca i Crnog Meseca Lilit u prvoj kući čini žene zavodljivijim a muškarce sklone avanturama. Olazak na zajednički put s voljenom osobom. Uvećanje prihoda preko medija, društvenih projekata ili umetnosti. Rekreirajte se.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

S Mesecom i Lilitom u kući intuicije dobijate iznenadnu priliku da dogovorite isplativ posao sa strancima. Susret sa zanimljivom, mladolikom osobom na seminaru ili predavanju. Provodite više vremena u društvu prijatelja.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Trigon vašeg vladaoca Jupitera i Saturna donosi vam novac i uspeh u dogovorima o alimentaciji, podeli bračne imovine, nasledstvu. Susret s nekim ko vas neće ostaviti ravnodušnim. Dodatni oprez za volanom.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Mesec u kući karijere pod uticajem Marsa iz kuće intuicije donosi vam uspeh u postizanju dogovora ili isplativo ugovor. Mogući su neplanirani troškove. Dobijate romantičnu poruku od jednog Raka. Provodite više vremena u prirodi.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Sekstil Venere u kući karijere i asteroida Palas u vaše znaku čini vas borbenijim, ali i zavodljivijim i popularnijim u društvu. Uvećanje prihoda preko putovalja, pravnih procesa ili saradnje sa strancima. Izbegavajte alkohol.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Mesec u kući novca Trigon vašeg vladaoca Jupitera i Saturna u vašem znaku donosi vam uspeh i zaradu preko kreativnih zanimanja, umetnosti, privatnog biznisa. Strastveni susret s harizmatičnom osobom u večernjim satima.

Autor: Iva Besarabić