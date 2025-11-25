AKTUELNO

Baba Vanga je predvidela milione za OVE horoskopske znakove u 2026. godini: Njih očekuje faza pojačane sreće

Poznata bugarska proročica Baba Vanga verovala je da Bikovi, Lavovi, Device, Škoprije, Jarčevi i Ribe mogu da postanu milioneri u Novoj 2026. godini.

U Novoj 2026. godini nekoliko horoskopskih znakova ulazi u fazu pojačane sreće i materijalnog napretka. Njihova posvećenost, unutrašnja snaga i povoljne okolnosti koje ih prate otvoriće im put ka većim finansijskim rezultatima.

BIK

Pripadnici ovog znaka, poznati po istrajnosti i zdravom razumu, konačno će videti konkretne rezultate svog dugotrajnog rada. Do 2026. godine mnogi Bikovi mogli bi da unovče sve ono u šta su ulagali strpljenje i energiju.

LAV

Lavovima se smeši period u kojem će prepreke polako nestajati, a njihov napor će postati vidljiv. Tokom 2026. očekuje ih rast na finansijskom planu, jer će im Jupiter pružati vetar u leđa i dodatnu stabilnost.

DEVICA

Za Device se otvara faza širenja mogućnosti. Mogu da očekuju bolju organizaciju, realizaciju važnih planova i veće prihode. Njihova pedantnost i marljivost u ovom periodu mogu da budu posebno nagrađeni.

ŠKORPIJA

Baba Vanga je verovala da Škorpije ulaze u ciklus intenzivnih finansijskih preokreta. Zahvaljujući snalažljivosti i sposobnosti da uoče dobru priliku, biće u stanju da ostvare veće prihode. Mnoge od njih čeka prava ekonomska transformacija.

JARAC

Jarčevima, kao jednom od najupornijih znakova, predstoji period u kojem će njihova disciplina doći do izražaja. Do 2026. godine mogu dostići važan vrhunac u karijeri i izgraditi stabilnu finansijsku osnovu.

RIBE

Ribe će zahvaljujući svojoj maštovitosti i unutrašnjem osećaju privlačiti projekate i ljude koji mogu da im donesu zaradu. Neočekivani izvori novca mogu da se pojave baš onda kada budu najviše verovale svojoj intuiciji.

Evo kada da OKITITE JELKU da biste privukli novac i ljubav u 2026. godini: Ovo su moćni datumi u 2025.

