Veliki majanski horoskop za 2026. godinu: Saznajte kom znaku pripadate, neke čeka veliki uspeh, a evo ko će pronaći srodnu dušu

Majanski horoskop za 2026. godinu je u znaku Jaguara, a evo to znači za svaki horoskopski znak.

Po majanskom godišnjem horoskopu, 2026. biće u znaku Jaguara. Jaguar je znak uravnotežene samostalnosti, smirene sigurnosti u sebe i nezavisnosti, a upravo to očekuje od svakoga od nas. U 2026. godini uspeh će pratiti one koji su navikli da se ne oslanjaju na tuđu pomoć, već prvenstveno na sebe. A da biste saznali šta godina Jaguara predviđa upravo za vas, pronađite datum svog rođenja.

Svetsko drvo (Ch'en) od 2. do 21. januara

Ako sreća zaista zna kako da se osmehne, onda će u narednoj godini njen osmeh biti posebno širok za one rođene pod znakom Svetskog drveta. Ova godina obećava da će biti zaista vaša! Smelo sledite svoje ciljeve, ne oklevajte da potvrdite svoja prava (ako su opravdana, naravno) i verujte da će sreća i uspeh biti na vašoj strani u 2026. godini. Zato pokušajte da ne rasipate svoj moćni potencijal na sitnice. Postavite zaista vredne ciljeve.

Sledeću, 2026. godinu, obeležiće neumorna težnja ka ciljevima. Vaša upornost i samopouzdanje će dostići vrhunac. S jedne strane, ovo je dobro i zaista vam može pomoći da dostignete nove visine u poslu i karijeri. S druge strane, pokušajte da stvari vidite iz jednostranije perspektive. Zapamtite da život nije samo kretanje ka cilju i da pored crnog i belog postoji mnogo pozitivnijih i prijatnijih nijansi.

Noć (Sak) od 11. februara do 2. marta

Godina 2026. bi mogla da bude prava "poplava" za one rođene pod znakom Noći. Pokušajte da usmerite svoju ogromnu energiju ka samoorganizaciji, u suprotnom mogu stalno da vas preplavljuju osećanja i emocije. Ova godina može da se uporedi sa pravom bitkom između elemenata haosa i elemenata reda, a vaša sreća u 2026. godini zavisi od toga koji će od ovih elemenata preovladati. Međutim, ukrotiti haos nije toliko teško. Sve što treba da uradite, jeste da se pridržavate opšteprihvaćenih pravila i normi ponašanja.

Žito (Keh) od 3. do 22. marta

U 2026. godini, ljudi rođeni u znaku Žita smatraće sve lakšim nego obično. Možda samo malo lakšim, ali to je dovoljno da računate na uspeh u skoro svakom poduhvatu. Ova godina obećava da će vam doneti mnoštvo prijatnih avantura i pozitivnih događaja. Vaš kreativni potencijal će ove godine biti na vrhuncu, zato pokušajte da ga iskoristite u potpunosti. A ako niste sigurni kako da ga koristite, pokušajte da naučite da crtate ili pevate. U 2026. godini bi trebalo da budete bolji u tome nego ikad.

Zmija (Mak) od 23. marta do 11. aprila

Godina 2026. obećava da će doneti svežu, pozitivnu energiju u život Zmije. Vaše emocije biće posebno žive, što će nesumnjivo privući druge, posebno one suprotnog pola i možda vas čak učiniti neodoljivim. Ove godine možete čak da uspete u projektima sa kojima ste se ranije mučili ili nikada niste stigli da ih započnete. Ipak, najvažnije je da ćete 2026. godine žudeti za novim iskustvima i promenama više nego ikad. Ne uskraćujte sebi ovo! Kupite kartu za egzotično ostrvo, to će biti upravo ono što vam treba.

Lobanja (Kankin) od 12. aprila do 1. maja

Za one rođene u znaku Lobanje, normalan tok događaja može da bude poremećen nesrećnim fenomenom iznenadne lenjosti u 2026. godini. Nažalost, godina nije idealna za velika dostignuća, pa čak ni za mala. Biće vam izuzetno teško da započnete skoro svaki projekat, što bi moglo da izazove unutrašnji nemir. Međutim, ako uspete da prevaziđete ovu iznenadnu pasivnost, situacija će se dramatično promeniti na bolje. Ne dozvolite sebi da vas zanese, a vaša iznenada probuđena energija pokrenuće vas do neverovatnih visina.

Jelen (Muwan) od 2. do 21. maja

U 2026. godini, mogla bi da vas obuzme ogromna želja da završite jednu fazu u svom životu i, posledično, započnete novu. Možda ćete želeti da promenite mesto stanovanja ili dosadan posao za nešto perspektivnije. Ovo bi mogla da bude dobra odluka, ali ne žurite. U 2026. godini postoji veliki rizik da napravite ishitrene, nepromišljene poteze. Da biste izbegli brojne greške, mentalno brojite do deset i razmislite ponovo pre nego što delujete. Ovo posebno važi za odnose sa voljenima, gde bi vaša direktnost mogle da postane izvor razdora.

Izlazak sunca (Pax) od 22. maja do 10. juna

Za one rođene u znaku Izlaska sunca, 2026. godina obećava da će biti prilično harmonična. Bićete u svom elementu, samouvereno i bez napora postižući svoje ciljeve. Vaša energična asertivnost dodaće šarm vašoj privlačnosti i osigurati uspeh ne samo u poslu već i u ljubavi. Možda nije sasvim etički zloupotrebljavati vaš šarm za sebične ciljeve, ali iskreno, to je prijatno. A oni oko vas biće skloni da vam oproste mnoge stvari ove godine, uključujući i ovu, zbog vaših lepih očiju. Ukratko, iskoristite u potpunosti velikodušne mogućnosti 2026. godine i uživajte u životu punim plućima.

Voda (Kayab) od 11. do 30. juna

U 2026. godini želećete da se držite starih, proverenih puteva, a svaki novi poduhvat delovaće vam sumnjivo. Verujte ovom instinktu. U 2026. godini, zaista bi trebalo da se klonite bilo kakvih avantura i rizičnih poduhvata. Ključ vašeg uspeha u ovoj fazi je zdrav konzervativizam u svemu, uključujući i ljubav. Nastupajte oprezno i razborito, a vaše stvari će se sigurno poboljšati. Polako, ali sigurno.

Pas (Kumku) od 1. do 20. jula

Naredna godina obećava da će biti godina neočekivanih preokreta za Psa. Da biste bili sigurni da su ti preokreti bolji, pokušajte da izbegnete rasprave ne samo sa drugima već i sa svojom sudbinom. Verujte toku života i on će vas odvesti u pravom smeru. Paradoks 2026. je da ćete opuštanjem i odmorom postići mnogo više nego pokušavajući da veslate protiv struje. Sve što treba da uradite je da se trudite da održite prisebnost u bilo kojoj situaciji. Obraćajte manje pažnje na negativnost. Provedite ovu godinu na nečemu prijatnom i koristi će uslediti.

Gospodar (Wayeb) od 21. do 25. jula

U 2026. godini, Gospodar će imati retku priliku da konačno ostvari, ako ne sve, onda bar neke od svojih brojnih planova. Samo dobro razmislite, da li zaista želite da se ovi planovi ostvare? Hoće li sve ispasti kao i obično? Da biste izbegli greške u 2026. godini, izračunajte i dvaput proverite svoje projekte za eventualne zamke. Ako ne pronađete zamke, onda samo napred. Imaćete snage i resursa da ostvarite svoje planove.

Merdevine (Pop) od 26. jula do 14. avgusta

Za one rođene u znaku Merdevina, 2026. neće biti najpovoljnija godina. S jedne strane, lakše ćete se nositi sa zadacima koji zahtevaju značajnu koncentraciju, istrajnost i strpljenje. S druge strane, osobine poput ogorčenosti i ponosa mogu iznenada da se pojave tokom ovog perioda. U kombinaciji sa vašom, ponekad neprimerenom direktnošću, ovo bi moglo da dovede do ozbiljnih sukoba sa drugima. Da biste osigurali pozitivnu 2026. godinu, pokušajte da stvari posmatrate sa malo humora. Tada će stvari ići mnogo bolje.

Trska (WO) od 15. avgusta do 3. septembra

U 2026. godini, rizikujete da budete zbunjeni između koncepata "potrebe" i "želje". Lične ambicije tokom ovog perioda mogu da vas preplave do te mere da vas gurnu preko vaših granica. Ako je tako, pokušajte bar da ne idete previše izvan tih granica. U 2026. godini ne plašite se da postavljate velike ciljeve. Imate više nego dovoljno energije da ih postignete.

Jaguar (Zip) od 4. do 23. septembra

U 2026. godini može da vam se da jednostavan savet - više verujte svojim osećanjima, a ne razumu. U ovom periodu vaša intuicija biće daleko efikasniji savetnik od logike. Budite oprezni, neko iz vaše okoline može da pokuša da manipuliše vama ili vas uvuče u igru koja vam nije povoljna. Koliko god primamljive bile ponude, verujte ne toliko argumentima i brojkama, koliko svom unutrašnjem glasu. Prateći ovo jednostavno pravilo, dobićete jedinstvenu priliku da upravljate događajima i usmeravate ih u pravcu koji vam odgovara.

Orao (Zotz) od 24. septembra do 13. oktobra

Za Orlove, 2026. godina ponudiće mnoštvo mogućnosti, pokušajte da ih ne propustite. Ovaj period biće dobar za posao i karijeru, kao i za zdravlje i ljubav. Ako još niste upoznali svoju srodnu dušu, imate sve šanse da pronađete pravu ljubav u novoj godini. Za sve ostale, 2026. je divno vreme za poboljšanje vaših odnosa, stvaranje korisnih veza i napredovanje u karijeri. Ne plašite se da gledate daleko unapred i pravite velike planove. Imajte više vere u sebe i sve će se srediti!

Lešinar (Tzec) od 14. oktobra do 2. novembra

Vama 2026. godina obećava da će biti godina svega ili ništa. Ova godina će vam pružiti neviđeni potencijal, pomoću kojeg možete da pomerite bilo koju planinu, ali pre nego što sprovedete svoje planove, razmislite tri puta - da li zaista morate da pomerate te planine? Možda je bolje da ih ostavite tamo gde jesu? Činjenica je da je sudbina spremna da vas podigne do zvezda u narednoj godini, ali vas može podjednako lako vratiti na zemlju. Da biste bili sigurni da će sve ispasti onako kako želite, težite da održite duševni mir u 2026. godini, bez obzira na to kakve oluje besne oko vas i u vama.

Zemljotres (Xul) od 3. do 22. novembra

Nažalost, za one rođene u znaku Zemljotresa, 2026. godina obećava da će biti ispunjena oštrim kontradikcijama. Čuvajte se da ne dozvolite svojim emocijama da divljaju! U narednoj godini možete preterano da reagujete čak i na blage kritike, dok ćete sami stalno biti u iskušenju da ukažete na nedostatke drugih. Verujte, to neće dovesti ni do čega osim do sukoba. Međutim, ako uspete da upravljate svojim povišenim egom, 2026. bi mogla da se pokaže prilično produktivnom, pa čak i uspešnom u oblastima koje zahtevaju pažnju i preciznost, posebno u vašim studijama i poslu.

Kremen (Yaxkin) od 23. novembra do 12. decembra

Najbolje što možete da uradite u 2026. godini jeste dase malo odmorite i opustite. Vaša sklonost ka preuzimanju dodatnog posla verovatno vam neće biti od velike koristi ovog puta. U poslu je bolje da održavate razumnu umerenost, ali kada je u pitanju opuštanje i zabava, slobodno pustite mašti na volju. Godina 2026. biće dobra godina za putovanja, nova zanimljiva poznanstva i romantične susrete, dok je ambiciozne projekte i planove najbolje odložiti do sledeće godine.

Grmljavina (Mol) od 13. decembra do 1. januara

Predstojeća godina biće od koristi za čišćenje starog nereda i oslobađanje od nepotrebnog opterećenja. Žudećete za obnovom i iznutra i spolja. Osvežavanje emocija, renoviranje stana, kupovina novog nameštaja, sve će vam to doneti mnogo problema u 2026. godini, ali i mnogo pozitivnih emocija. Ipak, ono što svakako ne bi trebalo da radite u predstojećoj godini, jeste rešavanje sporova sa voljenima. Verujte, u ovoj fazi takvi sukobi mogu da eskaliraju.

Svaki od znakova ima svoje izazove i prednosti, ali 2026. obećava da će biti godina pozitivnih promena za one koji budu spremni da ih prihvate.

Autor: A.A.