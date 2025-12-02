Dnevni horoskop: Lavove iscrpljuje stres, Blizanci žele da pobegnu od svega, a odmor je potreban i OVOM znaku

Detaljna astrološka prognoza za sve znake horoskopa.

OVAN

Možete se osećati malo introspektivno danas i odlučite da idete u korak sa ostalima pomahnitalim tempom. Vi ste pažljiva osoba sa velikim duhovnim vrednostima. Razumljivo je da se ponekad osećate obeshrabreno usled svih situacija koje se dešavaju u društvu. Nemojte dopustiti da vas to sputava. Pokušajte da, se umesto toga, fokusirate na sebe i svoju sreću.

BIK

Ljudi očekuju dosta od vas, kako na poslu tako i kod kuće. Ovo je vreme kada treba da budete sebični i zadržite vreme koje imate za sebe. Ako pokušate da udovoljite željama drugih, žrtvovaćete svoje vreme i svoje želje. Da biste mogli istinski da uživate u vremenu provedenim sa drugima, zapamtite da morate da ispunite prvo svoje potrebe.

BLIZANCI

Možda osećate jaku potrebu da pobegnete od svega, ali gde biste otišli? Nemir koji osećate može biti odgovor na sav pritisak koji trpite. Socijalni zahtevi, radne obaveze i potrebe porodice mogu vas vući do tačke pucanja. Možete da isključite telefon danas, spustite roletne i uživate u nekoj dobroj knjizi.

RAK

Uživate u dobro organizovanom i urednom domu. U vašem umu, čistoća je ravna pobožnosti. Danas ćete se možda uplašiti kad vidite u čega se pretvorio vaš dom. Došlo je vreme za čišćenje, pranje i ribanje. Uradite to sami, nemojte tražiti pomoć od drugih ukućana. Bićete prijatno iznenađeni koliko će vam to vreme provedeno i spremanju značiti da malo razbistrite glavu.

LAV

Danas ćete se osećati malo loše. Niste umorni, samo ste iscrpljeni od napora koji ste ulagali na poslu u poslednje vreme. Ovo je znak stresa i indikator da vam je stvarno potreban slobodan dan da se isključite iz svega. Zaboravite na posao koji ste planirali za danas. Opustite se, sve što ne završite danas, zapamtite da može da se uradi i sutra. Uzmite slobodan dan, potreban vam je.

DEVICA

Danas je dan za kućne poslove. Zanemarili ste svoj dom u poslednje vreme i sada je pravi trenutak da nadoknadite to. Sredite malo stan-kuću, smanjite prenatrpanost i organizujte se. Ako ste ambiciozni, možete čak i da se oprobate malo u kuvanju. Zašto ste inače skupljali sve one recepte? Uživaćete u rezultatu na kraju dana, kada sve dovedete u red i date sebi malo oduška.

VAGA

Osećate se romantično i strastveno danas.. Ako se pojavi neki razdor između vas i vaše voljene osobe, sada je pravi trenutak da to premostite. Zašto je ne izvedete na neku večeru u restoran? Možda je to upravo ono što vam je potrebno da bi ponovo razbuktali strasti. Vi je sigurno dovoljno imate, treba samo da je probudite i u partneru.

ŠKORPIJA

Prilagođavate se promenama oko vas koliko brzo možete. Možda ćete se činiti malo odsutnim ljudima oko vas, ali to je samo zato što vam je sva snaga usmerena na prilagođavanje. Za sada ne brinite previše o tome da zadovoljite druge. Već imate previše toga na umu. Moraće da nauče da budu strpljivi i da vas sačekaju.

STRELAC

Intuicija i mašta su vam danas na vrhuncu. Nemojte se iznenaditi ako vas spopadne poriv da pišete ili slikate. Čak i ako nemate svu potrebnu opremu, bacite se na posao. Podsetnik na brzinu napisan može se lako pretvoriti u nešto veće kasnije. Ono što je bitno je da danas počnete. Velika verovatnoća je da će iz svega toga ispasti nešto predivno.

JARAC

Dobrodošli nazad. Toliko ste bili zaokupljeni svojim egzistencijalnim pitanjima u poslednje vreme da ste zaboravili na sadašnjost i ono što se dešava tačno ispred vas. Sada ste prisebniji, možete da uživate u momentu, u svom svakodnevnom životu i u onim malim stvarima koje čine život lepšim.

VODOLIJA

Možda ste malo nesigurni i ne znate u šta da verujete trenutno. Vaš um je prepun pitanja i protivrečnosti. Pokušajte da prihvatite činjenicu da pronalaženje svrhe života može da potraje čitavu večnost. Niko od vas ne očekuje da imate odgovore na sva pitanja, pa zašto bi i morali? Opustite se i uživajte u momentima provedenim sa dragim osobama. Možda otkrijete da je to upravo ono što vam je falilo.

RIBE

Možete biti opsednuti pronalaženjem prave svrhe u životu. Iako možda ne želite to da priznate, ove misli vam se motaju po glavi već duži period. Pokušajte da nebudete toliko opterećeni time. Prihvatanje i saznanje tako nečega može da potraje čitav vaš život i zahteva dosta pažljivog razmišljanja i posmatranja. Pokušajte da se usredsredite na sadašnjost, uživajte u momentima koje vam život nudi. I možda nađete na odgovor koji ste tražili.

Autor: A.A.