AKTUELNO

Horoskop

Stižu pare: 3 znaka obogatiće se na igrama na sreću do 11. decembra

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: PIXABAY.COM/PINK.RS ||

Do 11. decembra, astrološke konfiguracije ukazuju na to da Strelčevi, Ovnovi i Ribe imaju pojačane šanse za dobitke kroz igre na sreću.

Do 11. decembra astrološki aspekti nagoveštavaju posebnu naklonost sreće za tri znaka:

STRELAC

Sezona Strelca im donosi talas optimizma i brze, spontano dobre događaje. Mogu da dobiju neki simpatičan poklon, povoljan ishod situacije ili neočekivai dobitak na igrama na sreću.

OVAN

Sunčeva energija im otvara vrata sitnih pobeda. Dobro je vreme za druženja, male dobitke u simboličnom smislu, priliku da im se posreći u svakodnevnim stvarima.

RIBE

Ribe imaju naglašenu sreću, tako da su mogući dobici na lutriji. Neko može da im pomogne, ponudi uslugu ili će im se nešto rešiti brže i lakše nego što očekuju.

pročitajte još

Dnevni horoskop: Ovnove privlači zauzeta osoba, Blizance očekuje uspešan poslovni dan...

Autor: Marija Radić

#Horoskop

#Ljubav

#Novac

#Sreća

#igre na sreću

#pare

POVEZANE VESTI

Horoskop

Stižu velike pare: 3 horoskopska znaka obogatiće se na igrama na sreću do 4. septembra

Horoskop

3 horoskopska znaka obogatiće se do 21. avgusta, planete im pružaju velike šanse u igrama na sreću

Horoskop

STIŽU IM PARE: Ova 3 horoskopska znaka obogatiće se na igrama na sreću do 3. jula

Horoskop

Stiže veliki novac: 3 horoskopska znaka obogatiće se na igrama na sreću do 17. aprila

Horoskop

Stiže velika lova! 3 horoskopska znaka obogatiće se na igrama na sreću do 3. aprila

Horoskop

3 horoskopska znaka obogatiće se do 28. maja, stižu im velike pare i iznenadni dobitak, možda i od igara na sreću