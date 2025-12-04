Stižu pare: 3 znaka obogatiće se na igrama na sreću do 11. decembra

Do 11. decembra, astrološke konfiguracije ukazuju na to da Strelčevi, Ovnovi i Ribe imaju pojačane šanse za dobitke kroz igre na sreću.

Do 11. decembra astrološki aspekti nagoveštavaju posebnu naklonost sreće za tri znaka:

STRELAC

Sezona Strelca im donosi talas optimizma i brze, spontano dobre događaje. Mogu da dobiju neki simpatičan poklon, povoljan ishod situacije ili neočekivai dobitak na igrama na sreću.

OVAN

Sunčeva energija im otvara vrata sitnih pobeda. Dobro je vreme za druženja, male dobitke u simboličnom smislu, priliku da im se posreći u svakodnevnim stvarima.

RIBE

Ribe imaju naglašenu sreću, tako da su mogući dobici na lutriji. Neko može da im pomogne, ponudi uslugu ili će im se nešto rešiti brže i lakše nego što očekuju.

Autor: Marija Radić