ŽIVE U SVINJCU! Tri najneurednija horoskopska znaka

Prema astrologiji, postoje ljudi koji jednostavno žive u kreativnom haosu, a red im je više smetnja nego pomoć.

Dok nekima treba stroga struktura i uredan prostor da bi funkcionisali, drugima je prirodno da se kreću kroz život bez mnogo organizacije. Evo koji su znakovi najneuredniji.

Strelac

Strelac stalno ima glavu u novim idejama, pa fizički prostor često ostaje u drugom planu. Ovaj znak brzo gubi interes za rutinu i radije se okreće uzbudljivijim aktivnostima nego sređivanju. Njihova energija ispunjena je spontanošću, što se lako prelije u neuredan radni sto, odeću razbacanu po stanu i polovično završene zadatke. Strelac ne voli ograničenja, pa ni pravila urednosti koja ga usporavaju. Umesto reda, više ceni slobodu, pokret i osećaj da ništa ne stoji na putu njegovom tempu.

Vodolija

Vodolija funkcioniše u sopstvenom sistemu koji drugima često izgleda kao potpuni nered. Misli su im raspršene na sto strana, zbog čega zaboravljaju gde su šta ostavili ili šta su planirali da urade. Za njih red nije nužno znak organizovanosti, već ponekad sputavanje kreativnog izražavanja. U njihovim prostorima često vlada posebna kombinacija praktičnih predmeta, čudnih sitnica i projekata u nastajanju. Neurednost se kod Vodolije obično javlja kao posledica mentalne aktivnosti koja nikada ne miruje.

Ribe

Ribe često žive u svom unutrašnjem svetu, što se lako preslikava i na fizički prostor. Emocije im brzo odvuku pažnju, pa sređivanje neretko ostaje za kasnije. Ovaj znak voli udobnost, ali ne prati uvek red kako bi je održao, zbog čega se stvari gomilaju brže nego što primete. Ribe imaju dobru nameru da se organizuju, ali ih često ometa sopstvena osetljivost i sklonost sanjarenju. Njihov dom često izgleda kao mešavina dragih uspomena, kreativnog nereda i predmeta kojih im je teško da se odreknu.

Autor: Dalibor Stankov