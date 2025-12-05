AKTUELNO

Ovaj znak će biti najsiromašniji u decembru: Troškovi na sve strane i kašnjenje uplata

Astrološki gledano, energija planeta u decembru najviše izazova donosi znaku Riba.

Decembar je mesec sumiranja rezultata, povećanih troškova, prazničnih priprema i emotivnih odluka koje često utiču i na novčanik. Dok neki znakovi uspevaju da iskoriste kraj godine da uvećaju prihode ili zatvore važne poslove, drugi osećaju pritisak, odlaganja i manjak kontrole nad finansijama. 

Pogrešne procene i loše upravljanje novcem

Ribe su tada posebno osetljive, rasute između emocija i realnosti, što se odražava i na način upravljanja novcem. Moguće su pogrešne procene, zaboravljeni troškovi, nepažnja prilikom kupovina ili prevelika popustljivost prema drugima.

Ribe često stavljaju tuđe potrebe ispred svojih, što u ovom periodu može dovesti do finansijskog osećaja oskudice. Takođe, nejasni dogovori, kašnjenje uplata ili neispunjena obećanja mogu dodatno da pojačaju utisak da novac curi bez jasnog razloga.

Prolazna faza

Ipak, važno je naglasiti da ovo nije trajno stanje, već prolazan astrološki uticaj. Ribe mogu da ublaže ovaj period ako se oslone na racionalnost, naprave jasan plan troškova i ne pozajmljuju novac iz sažaljenja ili osećaja krivice.

Čim Ribe budu uspostavile čvršće granice i budu više vrednovale svoje vreme i rad, situacija će se postepeno stabilizovati, a januar će im otvoriti mogućnosti za novi početak i finansijski oporavak.

Danas je Svetski dan turske kafe: Evo na koji način je oduvek spremaju u Turskoj

