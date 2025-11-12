AKTUELNO

BRNABIĆ SE NADA DA ĆE KLASTER 3 BITI OTVOREN U DECEMBRU: Nakon toga potrebno je ubrzati reforme, svim državama članstvo donelo više koristi nego štete

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izrazila je danas nadu da će u decembru biti otvoren klaster 3 u okviru evrointegracija.

Nakon toga, dodala je Brnabić, potrebno je ubrzati reforme koje su usporile jer nema nacionalnog konsenzusa da se ide ka članstvu u EU.

“Zapadni Balkan mora da bude deo najuspešnijeg mirovnog projekta u istoriji čovečanstva da bismo se okrenuli budućnosti”, rekla je na Adria samitu koji u Beogradu organizuju MTS i Juronjuz Srbija.

Još je rekla da je svim državama članstvo donelo više koristi nego štete, a već sad je 60 odsto izvoza u EU.

Brnabić je rekla da su reforme iako kompleksne u interesu Srbije, a da srpske vlasti to često pogrešno komuniciraju kao nešto što EU traži.

Na otvaranju samita obratili su se i regionalna direktorka Juronjuza Minja Miletić i generalni direktor Telekoma Srbije Vladimir Lučić.

