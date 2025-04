NOVA VLADA PRE VELIKOG PETKA! Uskoro će biti poznata imena novih ministara, Ana Brnabić najavila sednicu Skupštine već u ponedeljak

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da se nada da će sednica parlamenta na kojoj će biti birana nova Vlada Srbije, moći da počne već u ponedeljak.

"Nadam se da će ćemo moći da počnemo da radimo već u ponedeljak, zato što taj posao moramo da završimo do 18. aprila u ponoć. Opet nije ni u redu da radimo ni na Veliki petak, ni na Vaskrs", rekla je ona za Jutarnji dnevnik Javnog medijskog servisa.

Navela je da sve to znači da će se imena ministara znati već u ponedeljak i dodala da je u stalnom kontaktu sa mandatarom Đurom Macutom i da on naporno radi, kao i da će se na vreme dobiti i imena ministara i ekspoze mandatara.

"On zaista naporno rade na tome i to već pokazuje vanrednu ozbiljnost i mislim da je i to takođe dobra vest za Srbiju. On je čovek dijaloga a sada je vreme za dijalog. Prošlo je vreme terora manjine nad većinom", rekla je ona.

Autor: Iva Besarabić