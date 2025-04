Brnabić: Verujem da ćemo u ponedeljak ili utorak krenuti sa raspravom o novoj vladi

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je danas da se sednica Narodne skupštine i rasprava o novoj vladi očekuje u ponedeljak ili utorak i dodala da će sednicu zakazati čim bude primljen predlog za sastav vlade.

"Mi još uvek nismo primili predlog za sastav vlade. Čim ga budemo primili, mi ćemo odmah proslediti i ja ću odmah zakazati sednicu. Pre toga ja danas moram da raspišem lokalne izbore u Zaječaru i Kosjeriću. Verujem ili u ponedeljak ili utorak ćemo krenuti sa Skupštinom i raspravom o novoj vladi Republike Srbije", rekla je Brnabić za Prvu.

Ona je istakla da je srećna što je mandatar čovek koji je, kako je rekla, čovek razgovora i dijaloga i koji je izuzetno poštovan u svetskim okvirima.

"Ja verujem da Srbija želi da ga čuje i verujem duboko da Srbija želi da mu da šansu zbog svega što je uradio za Srbiju do sada. On je izuzetno poštovan čovek u svetskim okvirima, ne samo u Srbiji. Ja sa nestrpljenjem očekujem da vidim sastav vlade i verujem da će to biti vlada pre svega dijaloga i razgovora i nadam se da će biti druge strane za dijalog", naglasila je Brnabić.

Odgovarajući na pitanje da li misli da će opozicija ponovo izazvati incidente na sednici, ona je rekla da će to biti na obraz onih koji su ga poslednji put ukaljali.

"Nisu oni povredili dostojanstvo Narodne skupštine, samo su svoj obraz ukaljali. Zaista ne mogu da predvidim njihovo ponašanje. Ja verujem da ni oni sami ne mogu često da predvide svoje ponašanje i, da budem sasvim iskrena, ne zanima me to preterano", rekla je Brnabić.

Autor: Snežana Milovanov