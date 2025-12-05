Vikend horoskop od 5. do 7. decembra: Neke horoskopske znake ne drži mesto, a pojedini će započeti ljubavnu avanturu

Pogledajte kakav vikend sleduje svakom pripadniku Zodijaka

Vikend horoskop za period od 5. do 7. decembraotkriva šta svaki znak Zodijaka očekuje na polju ljubavi, porodice, zdravlja i ličnog razvoja.

Ovan



Naredni dani donose pojačanu energiju i želju za promenama. Imaćete utisak da se okolnosti konačno pomeraju u pravcu koji vam odgovara. Posebno povoljno vreme biće za razgovore koji rešavaju napetosti i otvaraju vrata novim mogućnostima. U ljubavi možete osetiti dublje razumevanje s osobom do koje vam je stalo, uz lakše izražavanje potreba i osećanja.

Bik



Pred vama je vikend koji podstiče kreativno razmišljanje i praktična rešenja. Lako ćete uočiti način da poboljšate svakodnevicu i organizujete obaveze jasnije nego ranije. Bićete otvoreniji za saradnju i ideje drugih, što vam donosi korisne uvide. U ljubavnom smislu moguća je prijatna bliskost i spontani gest koji učvršćuje vaš emotivni odnos.

Blizanci



Stiže vam prilika za širenje društvenog kruga i upoznavanje osoba koje vam mogu biti inspiracija. Komunikacija će teći lakše nego inače, a ideje koje razmenite mogle bi postati osnova budućih projekata. Osećaćete potrebu da budete aktivni i prisutni. U ljubavi vam predstoji zanimljiv susret i moguća nevrovatna ljubavna priča, ali i osvežavajući razgovor u postojećoj vezi.

Rak



Ovaj vikend naglašava potrebu za povlačenjem i ponovnim povezivanjem sa sopstvenim prioritetima. Razmišljanja o ličnim vrednostima donose jasnije uvide i osećaj unutrašnjeg mira. Prijaće vam tišina i aktivnosti koje vam vraćaju emotivnu stabilnost. Na ljubavnom planu možete očekivati nežan trenutak razumevanja koji učvršćuje poverenje

Lav



Ovaj vikend donosi pojačanu želju za druženjem i uživanjem u nečemu drugačijem. Imaćete više energije nego što očekujete, a sitne avanture osvežiće vašu rutinu. Bićete skloni da inicirate zabavne trenutke i širite dobro raspoloženje. U ljubavi je naglašena toplina, pa možete osetiti veću bliskost ili obnovljenu strast.

Devica



Naredni dani donose jasne misli i uredne planove. Lakše ćete prepoznati šta želite da zadržite, a čega je vreme da se oslobodite. Osećaćete stabilnost u donošenju odluka i veću kontrolu nad obavezama. Emotivno će vam prijati mir i tiha podrška partnera, a ako ste slobodni, možete osetiti privlačnost kroz intelektualni kontakt.

Vaga



Vikend stavlja fokus na odnose i razumijevanje. Imaćete potrebu da izgradite sklad i popravite ono što je ostalo nedorečeno. Dinamika sa bliskim osobama biće intenzivnija, ali i konstruktivnija. U ljubavi vas očekuje prijatan trenutak iskrenosti, koji može produbiti vezu ili uneti jasnoću u osećanja.

Škorpija

Naredni dani donose vam lična otkrića i jaču svest o sopstvenim željama. Možete uočiti motive koji su vas sputavali i hrabrije se okrenuti novim mogućnostima. Osećaćete snažan poriv da obnovite energiju kroz aktivnosti u miru i tišini. U ljubavi je prisutna magnetična privlačnost, a zauzeti mogu osetiti jaču emocionalnu povezanost.

Strelac



Vikend vas podstiče da istražite nove puteve i proširite svoje vidike. Bićete otvoreniji za promene, a prilike koje se pojave mogu vas usmeriti ka zanimljivim iskustvima. Mentalna i fizička aktivnost biće u porastu. U ljubavi je prisutna zabavna i optimistična energija, koja podstiče spontanost i zbližavanje.

Jarac



Vikend donosi potrebu za procenom ličnih i profesionalnih ciljeva. Jasnije ćete videti šta želite da postignete i koje korake treba preduzeti. Stabilnost vam je prioritet, pa ćete pažljivo birati način na koji ulažete energiju. U ljubavnom smislu očekuje vas smiren razgovor koji doprinosi sigurnosti i razumevanju.

Vodolija



Narednih dama imaćete pojačava inspiraciju i želju za deljenjem ideja. Moguć je susret s ljudima koji vam bude kreativnost ili motivišu novi pravac delovanja. Imaćete živu mentalnu energiju i potrebu za razmenom misli. U ljubavi vas prati prijatna otvorenost, a iskren gest može doneti neočekivanu bliskost.

Ribe

Vikend donosi duboke emocije i potrebu za unutrašnjim mirom. Možete jasno osetiti šta vas opterećuje i šta vam vraća ravnotežu. Biće vam važno da se okružite nežnim i podržavajućim ljudima. Na ljubavnom planu očekuje se topla, smirujuća energija koja jača poverenje ili otvara prostor za iskreno približavanje.

Autor: D.Bošković