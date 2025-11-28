DNEVNI HOROSKOP: Vaga ljubomoriše, Jarčevi uživaju u porodičnom okruženju, a evo šta očekuje ostale znake

Sredinom nedelje pojedini pripadnici Zodijaka naći će se u situaciji na poslu u kojoj će morati da pribegnu planu B, a neki horoskopski znaci danas biće fokusirani na poboljšanje kvaliteta odnosa, što porodičnim što ljubavnih. Pogledajte kakva je astrološka prognoza za dnevni horoskop za sredu, 17. septembra.

OVAN

Povoljan aspekt donosi vam promene u okviru firme u kojoj radite, a one su takve da će svi morati da im se prilagode. Pojačana potreba za nežnošću uticaće lepo na atmosferu između vas i partnera. Vaš odnos će preći na viši nivo. Unosite više vode u organizam, mogući su problemi s bubrezima.

BIK

Vaše polje poslovne saradnje donosi vam novi početak, sporazum o novoj saradnji. Odlučili ste da pređete granicu kolegijalnosti sa osobom koja vam se dugo dopada. Razmislite da li vam odgovara ovaj tajni odnos. Osetljivost grla. Izbegavajte hladne napitke.

BLIZANCI

Pripremite rezervni plan jer bi neka važna uplata mogla kasniti. Napeti međuljudski odnosi na poslu. Zadovoljni ste promenama koje ste uveli u vezu. Vaš odnos je sve kvalitetniji. Problem s leđima. Naprezali ste se poslednjih dana, što je dovelo do ukočenosti.

RAK

Poslovno putovanje ili početak rada na usavršavanju znanja obeležiće ovaj dan. Mudri potezi doneće vam finansijski dobitak. Sumnjate u partnera u poslednje vreme, a danas ćete to ispoljiti na nedvosmislen način. Dosta se sami sebe mučili sumnjama. Smanjite pušenje.

LAV

Odličan dan za unapređenje poslovanja i finansija. Mlad mesec u vašem polju prometa najavljuje novi ciklus povećanog obima posla. U dilemi ste da li da nastavite da se viđate sa osobom koja se sve vreme ponaša nepouzdano. Potrebna vam je sigurnost. Bolovi u kolenima.

DEVICA

Planetarni aspekti danas mogu da utiču na vas tako što će vam doneti vanredne izdatke. Načinite taj odlučujući prvi korak ka osobi koja vam se već dugo dopada. Pred vama je novo ljubavno poglavlje. Osetljivost pluća. Potrebna je opreznost zbog pada imuniteta.

VAGA

Ovog dana završavate jedan ciklus u karijeri i započinjete novi. Povoljan period za početak privatnog biznisa. Ne dopadaju vam se partnerov povišeni ton, posesivnost i ljubomora, to vas guši. Problem s hormonima, obratite se endokrinologu radi terapije.

ŠKORPIJA

Nezaposlene Škorpije mogu da očekuju važan poziv za razgovor za posao. Naoružajte se samopouzdanjem za pravi nastup. Ovaj dan vam donosi tajni ljubavni susret nabijen strašću. Pad imuniteta. Pojačajte unos vitamina i minerala.

STRELAC

Skloni ste pogrešnim procenama situacije. Sačekajte bolji period za odluke i odložite rizične investicije. Neki stari problem može ponovo biti aktuelan u vašoj porodici. Potrudite se da to rešite zajedničkim naporima. Promena dioptrije, pojava tačkica u vidnom polju, obratite se oftalmologu.

JARAC

Budite oprezni u poslovnoj komunikaciji, jer postoji mogućnost nesporazuma. Očekuje vas poslovno putovanje. Ovaj dan protiče u znaku lepog izlaska s partnerom. Sjajan provod uneće povoljnu atmosferu u vaš odnos. Više se odmarajte. Provedite popodne u opuštajućem porodičnom okruženju.

VODOLIJA

Planete mogu da vam donesu nov izvor prihoda, kao i vanredni finansijski dobitak. Obazrivo trošite novac. Početak saradnje s neočekivane strane. Lepo iznenađenje od partnera popraviće vam raspoloženje i učiniti ovaj dan posebnim. Osetljivost kože, pojava osipa.

RIBE

Planetarni aspekt doneće vam šansu da započnete nešto novo, što dosad niste radili. Finansijski dobitak. Epizode nesuglasica bi trebalo da budu iza vas, tako da vaš odnos s partnerom od danas kreće nabolje. Važno je da ste strpljivi i iskreni jedno prema drugom. Sklonost alergijama.

