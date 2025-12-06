NOVAC STIŽE OVIM ZNAKOVIMA HOROSKOPA: Evo ko će dobiti pare do 13. decembra, a jedan znak treba da igra igre na sreću

Nalazimo se u sezoni Strelca, a Merkur nije više retrogradan, tako da će položaj planeta pojedinim znakovima više odgovarati, pa će uspeti da zarade veliki novac do 13. decembra.

Venera, Sunce i Merkur u Strelcu su povoljni za saradnju sa inostranstvom, tako da u ovom periodu možete da spojite lepo i korisno.

Znakovi kao što su Strelčevi, Škorpije, Lavovi i Ovnovi mogu da očekuju dobru zaradu u narednih sedam dana.

STRELAC

Sezona vašeg znaka donosi vam novac i poklone, tako da za vas nema zime u narednom periodu. Nalazite se u jednom od najboljih perioda u godini.

ŠKORPIJA

Sezona Strelca donosi vam novac iz više izvora. Zbog toga ćete moći da zaradite na osnovu više projekata.

LAV

Merkur u Strelcu donosi vam novac iz inostranstva. Mogućnost saradnje sa inostranim firmama.

OVAN

Uran u Biku donosi vam zaradu na osnovu digitalnih poslova. Bilo kakav marketing na društvenim mrežama može da vam donese dodatni profit.

Horoskopski znak koji treba da igra igre na sreću je Vodolija.

Autor: Iva Besarabić