Pet horoskopskih znakova koji hronično kasne

Foto: Pixabay.com

Poznajete li onu osobu koja na dogovor u 18 sati dolazi u 18:20 s osmehom i objašnjenjem koje zvuči kao početak avanturističkog romana?

Velike su šanse da je njihov datum rođenja pod uticajem zvezda koje vreme doživljavaju kao fleksibilan koncept, a ne strogo pravilo. Astrologija nam nudi zabavan uvid u to zašto su neki ljudi rođeni s unutrašnjim satom koji, čini se, radi na posebnim baterijama.

Dok su neki znakovi poznati po svojoj besprekornoj tačnosti i organizovanosti, drugi kao da plešu u sopstvenom ritmu, potpuno nesvesni kazaljki koje jure. Ne radi se o nepoštovanju, već o jedinstvenoj perspektivi na život u kojoj je trenutak važniji od rasporeda. Evo ko su najveći "majstori kašnjenja" u zodijaku i zašto ih, uprkos svemu, toliko volimo.

Ribe

Ribe su vladari sanjarenja i sveta mašte, pa ne čudi što često izgube pojam o stvarnom vremenu. Njihovo kašnjenje retko je namerno – jednostavno funkcionišu u drugačijoj vremenskoj dimenziji. Kada napokon stignu, njihov šarm i iskrena isprika obično su dovoljni da im sve oprostite.

Strelac

Optimistični Strelac veruje da može obaviti deset stvari u sat vremena. Njihov problem nije lenjost, već entuzijazam i uverenje da su zakoni vremena samo preporuka. Iako često kasne, donose toliko pozitivne energije da se čekanje isplati.

Blizanci

Blizanci su društveni leptiri zodijaka. Njihovo kašnjenje gotovo uvek ima veze s ljudima – razgovorima, porukama i susretima. Njihova znatiželja i promenljivost čine ih nepredvidivima, ali nikad dosadnima.

Vaga

Vage teže skladu i lepoti, pa njihovo spremanje traje dugo. Dodajte tome njihovu neodlučnost i kašnjenje je gotovo neizbežno. Ipak, kada stignu, izgledaju besprekorno i teško im je zameriti.

Lav

Za Lava, svet je pozornica, a oni glavna zvezda. Njihovo kašnjenje često je želja da naprave dramatičan ulazak. Iako veruju da je njihovo vreme dragocenije, njihova toplina i harizma obično nadoknade čekanje.

Autor: Dalibor Stankov

