'UVEK ZATEKNEM PRAZAN KREVET' Potresna poruka oca Borisa Majorskog koji je poginuo sa devojkom (FOTO)

Boris Majorski (18) iz Stare Pazove i njegova devojka Dejana Neralić (17) iz Golubinaca tragično su nastradali 18. oktobra 2022. godine, kada su krenuli na izlet u Vrdničku kulu.

Na putu ka tamo na njih je "mercedesom" naleteo Slobodan B. (83) iz Krčedina i usmrtio ih na licu mesta. Dva mlada života ugašena su u sekundi, a o borbi za pravdu i bolu koji ne prestaje, često govori Borisov otac Vladimir Majorski.

Od tog kobnog dana, Vladimir Majorski, Borisov otac, nosi teret neizrecivog bola, ali i nezaustavljivu želju za pravdom. Njegova borba je svedočanstvo ljubavi koja ne poznaje granice, a njegova nedavna poruka na Fejsbuku ogolila je dušu svakog roditelja, svakog čoveka koji je ikada osetio gubitak.

"Pred početak svakog dana i posle tako stvarnih snova, krenem da proverim da li spavaš, da te pokrijem i poljubim u čelo... Ali, svaki put zateknem prazan krevet jedino što podseća na vašu ljubav je fotografija nasmejanih lica, koja nikad neće požuteti, i uvek će taj osmeh krasiti vaša lica kroz ovaj trnovit put kojim hodam sam u mračnoj noći, ali ne odustajem od nade da će se pojaviti neko da me podigne kad god padnem i ulije nadu da vredi živeti i boriti se za one koji ne odustaju od tebe...", napisao je Borisov otac Vladimir Majorski.

Dve i po godine zatvora

Slobodan B. prvostepenom presudom osuđen je na tri godine zatvora zbog toga što je 18. oktobra 2022. godine upravljao automobilom i na Maradičkom krstu oduzeo pravo prvenstva prolaza i udario u motor na kom su se nalazili Boris Majorski i njegova devojka koji su preminuli na licu mesta.

Nakon žalbi Apelacioni sud u Beogradu smanjio je kaznu na dve i po godine zatvora.

Autor: Jovana Nerić