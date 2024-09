NEDOSTAJEŠ MI, SINE MOJ! Boris (18) poginuo sa devojkom na motoru, njegov otac neutešan: Gledam stare nade kako guše se

"Nedostaješ mi svakim danom sve više. Sine moj...", napisao je Vladimir Majorski, otac tragično stradalog Borisa (18) koji je 18. oktobra 2022. godine poginuo u stravičnoj saobraćajnoj nesreći kod Beške. Sa njim je na motoru bila i negova devojka Dejana. Iako je od tragedije prošlo skoro dve godine, rane na očevom srcu ne zarastaju.

"Kada se raduješ snegu bez ikakvog razloga i kada primiš pismo sa malo reči i punom kovertom smeha. Kada nastupi borba u tebi, a ti ne znaš koju stranu da zauzmeš, pa poželiš da pobegneš znajući da ne možeš. Kada zaboraviš i kada te ruke podsete, kada tvoja stopala neku novu zemlju posete. Kada brineš bez razloga i kada razlog te savlada. Kada nikoga nema da ti iskreno pomogne i kada je uz tebe svako biće, onako istinski, najiskrenije. I kada te najdraži izdaju, sa vidika nestanu, a ti gledaš stare nade kako guše se u plamenu", napisao je Vladimir u objavi i dodao:

Čak i tada kada pomisliš da nema drugog puta, čak i kada se put predomisli pa krene drugim putem

"Maske koje traže ljude. Istina koja plaši maske. Korak napred. Saosećanje. Smetnja i bol. Kada prijatelji postanu i zauvek to ostanu, a ti naučiš da svaki iskren susret čini mržnju odsutnom. I kada nemaš kud i kada možeš kud god želiš, i kada, poput sunca, mogućnost svima deliš. Kada te bičuju oni što ne razumeju, i kada te ubeđuju oni što ne umeju. Kada se sruši sve, a ti udahneš pepeo, kada sanjaš da si ptica, jednom si stvarno leteo. Sve je to put, čak i kada vetar zapeva u jesen, čak i kada znaš da nešto ne smeš, pa priznaš sebi – ne smem. Kada se ne daš. Kada te povuku priče. Kada različiti ljudi na jedno lice liče. Buka. Tišina. Ukus koji prija. Svaki talas, svaki ambis, ova noć, ti i ja. I sve će to proći. I sve će se vratiti. A ti se ne plaši. Sve je to put", naveo je on ispod fotografije svog sina.

Vladimir gotovo svakodnevno objavljuje fotografije svog sina, ali i Dejane koja je sa Borisom bila na motoru.

"Hvala vam za svaki osmeh koji ste nesebično delili. Hvala za ljubav kojom ste blistali. Ostavili ste neizbrisiv trag na ovom svetu i naučili nas svojim primerom kako se voli", napisao je on ispod fotografije Borisa i Dejane.

Mladi par počiva zajedno

Podsetimo, jeziva saobraćajna nesreća dogodila se 18. oktobra 2022. godine kada su Boris i Dejana su motorom krenuli na izlet u jedno etno-selo kod Novog Sada, a do nesreće je došlo kada ih je pokosio Slobodan B. (83) iz Krčedina svojim "mercedesom" na putu Novi Sad - Inđija, kod Beške. Slobodan B. nije ustupio prvenstvo prolaza tinejdžerima koji su bili na motoru, usled čega je i došlo do saobraćajne nesreće.

Vozač "mercedesa" ima inostranu vozačku dozvolu, jer je pola svog života proveo radeći u Nemačkoj, a on je i nakon nesreće vozio i automobilom dolazio na suđenje, kako je ispričao Borisov otac.

Boris je išao u kuvarsku školu u Beogradu, dok je Dejana Neralić (17) maturirala u srednjoj školi u Inđiji. Njena matura nije mogla da prođe bez Borisa: on je došao motorom i dodatno joj ulepšao dan.

Boris i Dejana sahranjeni su zajedno na groblju u Staroj Pazovi. Roditelji Borisa i Dejane su jedni drugima podrška i redovno su u kontaktu.

Dejana poginula 27 dana pre punoletstva

- Toliko toga o mojoj Dejani ima da se kaže, kada bih počela trebalo bi mi 17 godina da sve ispričam. Ona je moj anđeo, u svakom smislu. Moj ponos, dete puno vrlina i dobrote. Toliko je bila zrela za svoje godine, toliko toga je želela da nauči. Bože koliko je samo planova za budućnost imala - potresnim rečima za "Blic" objasnila je Emina Borotić, neutešna majka Dejane iz Golubinaca.

Kako kaže, Dejana je neposredno pre tragedije napravila spisak koga će pozvati na svoje punoletstvo koje, nažalost, nije dočekala, jer je nastradala 27 dana pre zvaničnog ulaska u svet odraslih.

- Ja ne živim više, sve je nestalo sa njom. Dejana je mlađa i starija sestra, imam četiri devojčice, moja četiri ponosa i najveća uspeha u životu. Nisam puno tražila od života, samo da su mi one žive i zdrave - navela je njena majka.

Vozač osuđen na samo tri godine zatvora

Vozač Slobodan B. je u pritvoru proveo mesec dana, posle čega je pušten da se brani sa slobode, a na suđenja je, kako je tvrdio otac nastradalog Borisa, dolazio automobilom.

Tužilaštvo je predložilo da Slobodan bude osuđen na minimalno pet godina, a Osnovni sud u Staroj Pazovi je u julu doneo prvostepenu presudu kojom je osuđen na tri godine zatvora zbog nesreće u kojoj su izgubljena dva mlada života.

Autor: Snežana Milovanov