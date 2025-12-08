Novac im curi kroz prste: 4 horoskopska znaka koja ne znaju da štede

Dok se neki od nas drže budžeta kao pijan plota, drugima novac jednostavno klizi kroz prste.

Astrologija nam nudi zabavan uvid u naše osobnosti, uključujući i naš odnos prema finansijama. Zvezde otkrivaju da su određeni horoskopski znakovi jednostavno rođeni s rupom u džepu, skloniji impulsivnoj kupovini i vođenju filozofijom „jednom se živi“.

Ovan

Vladar Ovna je Mars, planeta akcije i impulsivnosti, što se savršeno preslikava na njihove finansijske navike. Kada Ovan nešto poželi, on to želi odmah. Strpljenje nije njegova vrlina, a čekanje na popuste ili pažljivo planiranje kupovine za njega je prava muka. Njihov moto je: „Kupi sada, brini kasnije.“

Ovnove privlače noviteti, tehnološki gedžeti i sve što im može pružiti trenutno uzbuđenje. Njihova potrošnja često je vođena trenutnim hirima, a ne stvarnom potrebom. Iako su sposobni da zarade novac svojom neverovatnom energijom, jednako ga brzo i potroše na avanture i zadovoljstva.

Lav

Lavovi su kraljevi zodijaka i obožavaju da žive u skladu sa svojom titulom. Za njih je život pozornica, a oni moraju da blistaju. To podrazumeva luksuznu odeću, skupe večere, raskošne poklone za drage osobe i sve što odaje utisak uspeha i glamura. Štednja za njih znači odricanje od životnih radosti, što je Lavu gotovo nezamislivo.

Njihova velikodušnost je legendarna, pa će bez razmišljanja počastiti celo društvo ili kupiti najskuplji dar. Iako uživaju u trošenju na sebe, još više ih ispunjava kada mogu da usreće druge. Problem je što njihov bankovni račun ne deli uvek isti entuzijazam za kraljevski način života.

Vaga

Vage su estete kojima vlada Venera, planeta lepote i ljubavi. One imaju urođenu potrebu za skladom i okružuju se lepim stvarima, što može biti veoma skup hobi. Bilo da se radi o dizajnerskoj odeći, umetničkim delima ili uređenju doma, Vaga neće žaliti novca kako bi postigla savršenu vizuelnu harmoniju.

Njihov problem nije nužno impulsivnost, već neodlučnost i želja da ugode sebi i drugima. Često će kupiti nešto samo zato što je lepo, a ne zato što im je potrebno. Sklone su i društvenim događajima, izlascima i kulturnim manifestacijama, što dodatno opterećuje njihov budžet.

Strelac

Strelac je večiti optimista i avanturista zodijaka. Njih ne privlače toliko materijalne stvari koliko iskustva. Putovanja, edukacije, koncerti, egzotične večere – to je ono za šta Strelci žive i na šta su spremni da potroše i poslednji dinar. Veruju da će se novac uvek nekako stvoriti, pa se ne opterećuju previše štednjom za budućnost.

Njihova filozofija je da su uspomene i proživljena iskustva jedino pravo bogatstvo. Zbog toga će radije uložiti u last-minute avionsku kartu nego u penzioni fond. Njihova spontanost i želja za slobodom često ih dovode u finansijski rizične situacije, ali oni se zbog toga retko brinu.

Autor: Dalibor Stankov