DNEVNI HOROSKOP ZA 9. DECEMBAR: Lavovi bi mnogo, ali ne zavisi od njih, Strelčevi su rasejani, a ovaj znak mora da uspori

Saznajte da li će vašem znaku dnevni horoskop doneti mnogo sreće.

OVAN

Vas kao da je neko u struju uključio od jutros. Ako idete na posao – stigli ste prvi. Ako ste pak ostali kod kuće – krenućete da čačkate nešto već od ranih prepodnevnih sati. Batalite ozbiljne poslove, današnji dan vam najviše odgovara da provedete u krugu prijatelja.

BIK

Za neke veće obaveze niste jer vas je stigao umor. Ako i budete imali koliko toliko energije u prepodnevnim satima, ona će vrlo brzo u drugom delu dana nestati. U suštini – potreban vam je odmor. Bolje je da se opustite i uživate.

BLIZANCI

Vama su misli negde daleko. Uopšte niste fokusirani na obaveze i samo ih rutinski otaljavate. To malo energije što imate nećete usmeriti na posao. Napravite neke dogovore sa društvom ili sa voljenom osobom – e, to će vam baš prijati.

RAK

U jednom trenutku puni inicijative i spremni na akciju, već u drugom biste se uvalili u neku udobnu fotelju ili na kauč i samo kulirali. Doduše, ako budete mogli da se „uvalite“ voljenoj osobi u zagrljaj – to će baš biti nešto što će vam odgovarati.

LAV

Vi ste za danas koješta isplanirali. Ipak, pitanje je koliko ćete moći da ostvarite te planove, jer mnogo toga ne zavisi od vas već od drugih ljudi. Bolje je da se prepustite da vas oni i situacije vode – možda se na kraju sve uklopi sa vašim željama.

DEVICA

Sad ste se vi setili da ste propustili da nešto uradite. Batalite to što vam misli idu u tom pravcu i okrenite se onima koji su oko vas – emotivnom partneru ili članovima porodice. Za vas ovo može biti dan za uživanje, zato ga nemojte kvariti opterećujućim mislima.

VAGA

Ako osećate da ste na izmaku snaga, nemojte se čuditi. Pa radili ste kao uključeni u struju u prethodnom periodu, sada je već vreme da malo iskulirate i batalite sve ono što nije neophodno uraditi. Pozitivni ljudi vam donose energiju i optimizam.

ŠKORPIJA

Pitanje je da li ćete vi uopšte znati gde „udarate“ od jutros. Ako ste sebi zacrtali poslovne planove – ništa neće ići kako ste zamislili. Potrebno vam je da se saberete, da se povratite i da se pre svega – dobro odmorite. Sve ostalo ostavite za neki drugi dan.

STRELAC

Nemate energije, rasejani ste i teško se fokusirate na posao i saradnike. Ako imate neke obaveze, malo je verovatno da ćete uspeti i da ih završite, bar ne kvalitetno. Potreban vam je odmor, pa iskoristite popodne i veče za opuštanje, najbolje sa voljenom osobom.

JARAC

Možda će vas neke vesti malo uznemiriti u prepodnevnim satima, ali generalno – danas ćete se osećati dobro. Imaćete dovoljno vremena da obavite sve što imate od obaveza i da isplanirate možda i izlazak u večernjim satima. Sa prijateljima ili partnerom.

VODOLIJA

Iako niste očekivali, neki finansijski prilivi vas mogu baš obradovati. Stigao vas je umor pa niste posebno ažurni što se obaveza tiče, mada ćete se truditi da ne pravite veće propuste. Popodne i veče su rezervisani za opuštanje, uživanje, eventualno izlazak.

RIBE

Vi ste danas kao izgubljeni u vremenu i prostoru, nit ćete znati šta radite, nit ćete znati šta pričate. Ne uspevate da se organizujete, skoncentrišete, fokusirate. Ukoliko je to moguće – ostanite kod kuće i odmorite se dobro. Nakupite energiju, trebaće vam.

Autor: Jovana Nerić