Decembar menja sudbinu – dva horoskopska znaka dobijaju novac i stabilnost!

Decembar 2025. donosi dva ključna datuma koji potpuno menjaju energiju u korist Bika i Lava.
Upravo tih dana očekuju se pomaci, finansijski napredak i osećaj da život konačno vraća ono što je dugo kasnilo.
Bik – 14. decembar 2025.
Za Bikove je 14. decembar trenutak najvećeg napretka u godini. Poslovni razgovori koji su mesecima bili zaglavljeni konačno se otvaraju, a nadređeni pokazuju poverenje u njihove odluke.
Finansije: priliv novca, povišica, bonus ili nova prilika za stabilnost.
Emocije: osećaj mira i sigurnosti vuče odnose ka iskrenosti i stabilnosti.
Lav – 22. decembar 2025.
Lavovima je 22. decembar centralna tačka meseca – dan kada se sve što su gurali napred pretvara u konkretan rezultat. Ulazak u sezonu Jarca donosi im stabilnost i priznanje.
Posao: pregovori se završavaju u njihovu korist, ugovori se potpisuju, projekti kreću u realizaciju.
Finansije: novac stiže kroz dogovor, honorar ili priliv koji je dugo kasnio.
Emocije: toplina i jasnoća u odnosima, bilo da je reč o vezi ili novoj privlačnosti.
Dok ostatak Zodijaka decembar doživljava kao postepeno stišavanje, Bik i Lav ulaze u svoje najjače dane u završnici godine. Za jedne je to 14. decembar, za druge 22. decembar – trenuci kada se spajaju trud, sreća i kosmička logistika.
Autor: Dalibor Stankov