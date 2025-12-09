Decembar menja sudbinu – dva horoskopska znaka dobijaju novac i stabilnost!

Decembar 2025. donosi dva ključna datuma koji potpuno menjaju energiju u korist Bika i Lava.

Upravo tih dana očekuju se pomaci, finansijski napredak i osećaj da život konačno vraća ono što je dugo kasnilo.

Bik – 14. decembar 2025.

Za Bikove je 14. decembar trenutak najvećeg napretka u godini. Poslovni razgovori koji su mesecima bili zaglavljeni konačno se otvaraju, a nadređeni pokazuju poverenje u njihove odluke.

Finansije: priliv novca, povišica, bonus ili nova prilika za stabilnost.

Emocije: osećaj mira i sigurnosti vuče odnose ka iskrenosti i stabilnosti.

Lav – 22. decembar 2025.

Lavovima je 22. decembar centralna tačka meseca – dan kada se sve što su gurali napred pretvara u konkretan rezultat. Ulazak u sezonu Jarca donosi im stabilnost i priznanje.

Posao: pregovori se završavaju u njihovu korist, ugovori se potpisuju, projekti kreću u realizaciju.

Finansije: novac stiže kroz dogovor, honorar ili priliv koji je dugo kasnio.

Emocije: toplina i jasnoća u odnosima, bilo da je reč o vezi ili novoj privlačnosti.

Dok ostatak Zodijaka decembar doživljava kao postepeno stišavanje, Bik i Lav ulaze u svoje najjače dane u završnici godine. Za jedne je to 14. decembar, za druge 22. decembar – trenuci kada se spajaju trud, sreća i kosmička logistika.

Autor: Dalibor Stankov