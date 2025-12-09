AKTUELNO

Top lista najseksepilnijih znakova: Na vrhu je jedan 'vodeni' znak – da li ste vi među njima?

Tražite partnera za vruć početak Nove godine, malo dobrog provoda i još nešto? Top lista najseksipilnijih znakova horoskopa će vas iznenaditi.

Neki znakovi su prava hodajuća vatra kojoj niko ne može da odoli, dok drugi svoj seksepil kriju iza skromnosti i perfekcionizma. A na samom vrhu liste našao se znak koji mnogi ne bi očekivali – jedan „vodeni“ znak koji važi za slatku zavisnost i magnet za ljude oko sebe.

Naime, svi smo mi posebni na svoj način, ali položaj zvezda u trenutku rođenja često utiče na naše osobine i navike. Upravo zato horoskop može da otkrije kakve su vam šanse da u krevetu sa partnerom bude vruće i nezaboravno.

Dakle, s kim bi bilo dobro uploviti u avanturu da malo odmorite dušu i izmorite telo? Evo liste najseksepilnijih znakova:

Vodolija – slatka zavisnost za druge

Ovan – hodajuća vatra, jedinstven

Rak – najemotivniji i najprivlačniji

Jarac – živa vatra

Strelac – totalno seksi

Ribe – nosite srce na dlanu

Blizanci – skloni samohvaljenju

Devica – skromni ali „hot“

Lav – ne kriju seksepilnost

Bik – tvrdoglavost najveća mana

Vaga – flert i privlačnost

Škorpija – posesivni i nestrpljivi

