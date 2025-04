NEOČEKIVANA POJAVA USRED PROLEĆA: Ovog datuma temperatura naglo pada, a onda obrt! Detaljna prognoza za početak maja

Neverovatan preokret! Otkrivamo šta donose kraj aprila i početak maja: Jedna pojava će vas VEOMA iznenaditi

Na severu Vojvodine do kraja dana vedro. U ostalim predelima biće oblačno, uz smanjenje oblačnosti i razvedravanje prema kraju dana, dok će oblačno, ponegde sa pljuskovima ostati na jugu i jugozapadu zemlje.

Sve više slabi uticaj visinskog ciklona, a sve više raste vazdušni pritisak i to će biti uvod u stabilizaciju vremena.

Sledeće sedmice vazdušni pritisak pod uticajem anticklona biće dosta visok, pa će vreme biti stabilno, nebo uglavnom vedro i bez oblaka, a sa jugozapada i sa Mediterana počeće i priliv toplije vazdušne mase.

Istočni i jugoistočni vetar do kraja dana biće u pojačanju i u košavskom području biće jak.

U Srbiji u ponedeljak sunčno i umereno toplo, uz razvoj oblačnosti. Na jugu i jugozapadu Srbije očekuje se jači razvoj konvektivne oblačnosti sa lokalnimpljuskovima i grmljavinom. Duvaće umeren do pojačan istočni i jugoistočni vetar, u košavskom području jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju i sa olujnim udarima od 90 km/h.

Jutarnja temperatura od 6 do 12, u Beogradu do 10°C, maksimalna dnevna od 18 do 22°C, u Beogradu do 20°C.

U utorak i u sredu u Srbiji ujutro vedro i sveže, u dolinama i kotlinama sa maglom, a na jugu i jugoistoku biće i veoma hladno, uz prizemni mraz.

Jutarnja temperatura biće od 1 na jugu do 11 na severu Srbije, pri tlu na jugu i jugoistoku i ispod 0 stepeni, pa zbog opasnosti od prizemnog mraza do 5 cm iznad tla treba primeniti adekvatnu meru zaštite.

Pojava mraza retka je, ali ne i neuobičajena pojava usred proleća, ali svakako mnogi su iznenađeni s obzirom na to da smo na korak do maja.

Tokom dana biće sunčano i toplo. Maksimalna temperatura biće od 20 do 25 stepeni.

Za Prvi maj biće sunčano i toplo. Očekuje se priliv još toplije vazdušne mase sa Mediterana i sa jugozapada, pa će biti još malo toplije.

Maksimalna temperatura biće od 23 do 27 stepeni.

Kako će noć i jutro mnogi provesti na otvorenom, bićepotrebna toplija garderoba, jer će minimalna temperatura u mnogim predelima biti ispod 10, a na planinama ispod 5°C. Tokom dana biće potrebni suncobrani, a oni koji budu izloženi direktno suncu, sredinom dana trebalo bi korisititi i adekvatnu meru zaštite zbog visokih vrednosti indeksa UV zračenja.

Tokom narednog vikenda ponegde se uz jači razvoj oblačnosti očekuje pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom.

Maksimalna temperatura biće od 20 do 25 stepeni.

Oko 5. maja očekuje se nestabilnije, uz izraženije pljuskove sa grmljavinom. Temperatura će biti bez binije promene.

S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za sam kraj aprila od 18 do 22, a za početak maja od 20 do 24°C, temperature će u narednom periodu biti uglavnom oko prosečnih vrednosti.

Autor: D.B.