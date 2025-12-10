STRELČEVI U SVOM NAJJAČEM IZDANJU: Zašto je sezona ovog znaka vreme optimizma, slobode i velikih odluka

Donosi energiju avanture, ali i izazove koje treba savladati – sve o svetloj i tamnoj strani najvatrenijeg znaka Zodijaka.

Sada kada je vreme Strelčeva, oseća se talas nove energije – one iskrene i neustrašive. Strelčevi važe za najveće večite optimiste Zodijaka, ljude širokog srca, otvorenog uma i nezasitne želje za novim iskustvima. Njihov period svake godine donosi svež vazduh, potrebu da proširimo horizonte i da zakoračimo u nešto novo, hrabrije i iskrenije.

Ali, kao i svaki znak, i oni imaju svoje svetle i svoje senovite strane, zbog kojih ih ponekad ili obožavamo – ili gubimo živce.

POZITIVNE STRANE STRELCA

Strelčevi gotovo uvek vide svetliju stranu života. Njihov optimizam je zarazan, a ljudi se uz njih osećaju motivisano, ohrabreno i podignuto. Oni zaista veruju da se sve može rešiti. Za Strelčeve je sloboda osnovna životna vrednost. Oni vole da misle svojom glavom, da istražuju, putuju i pomeraju granice. Uvek tragaju za suštinom i istinom – i ne plaše se da je izgovore naglas. Ovaj znak je poznat po toplini, iskrenosti i želji da pomogne drugima. Ako je prijatelj – onda je za ceo život, i to onaj koji vas diže kada padnete. Nikada nije dosadno sa Strelcem! Uvek traže novo iskustvo, novu ideju, novi izazov. S njima život izgleda kao putovanje puno smeha i neočekivanih obrta, a avantura je njihovo drugo ime.

NEGATIVNE STRANE STRELCA

Umeju da budu previše direktni, ponekad do granice grubosti. Istina je za njih sveta, ali njihov način da je izgovore nekad može duboko da zaboli. Taktičnost nije njihova jača strana. Strelčevi brzo gube interesovanje. Ako nešto postane monotono, mentalno već traže plan B, pa čak i C. Njihova energija je brza i vatrena, što ih često vuče da prvo skoče, pa tek onda razmišljaju. To im donosi fantastične avanture, ali i probleme. Njihov neverovatni optimizam ponekad ih odvede pravo u nerealna očekivanja – i razočaranje.

ŠTA SVI MOŽEMO DA OSETIMO U SEZONI STRELCA?

Sada je vreme da se oslobodimo ograničenja, da budemo hrabriji i iskreniji prema sebi. Da se otvorimo za nova znanja, putovanja, iskustva i ljude. Sezona Strelca nas poziva da verujemo više, da planiramo veće i da živimo šire. Ako postoji idealan trenutak za novi početak – onda je to upravo sada, pod vatrenom i širokogrudom energijom Strelca.

Autor: S.Paunović