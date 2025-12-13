Četiri horoskopska znaka koja se uvek zaljube u ljude koje ne mogu imati

Za neke ljude ljubav je sigurna luka, dok je za druge čežnja, san i unutrašnji svet pun neizrečenog.

Postoje horoskopski znakovi koji se iznova nađu u istom obrascu – zaljubljuju se u ljude koji su emocionalno nedostupni, zauzeti ili jednostavno nedostižni.

Ribe

Ribe su večiti sanjari. Njihova mašta i emocije često ih odvode ka ljudima koje idealizuju, čak i kada je jasno da ta osoba ne može biti njihova. Zaljubljuju se u priču, osećaj, pogled koji je trajao dve sekunde – u ono što su osetile, a što drugi možda nisu ni primetili. Njihova ljubav zna biti čista, ali često i jednostrano bolna.

Škorpion

Škorpioni ne vole površne odnose. Privlače ih ljudi koji nose misteriju, dubinu i emocionalne barijere. Upravo ih to često vodi ka partnerima koji nisu spremni na vezu, koji skrivaju osećaje ili ne žele da budu ranjivi. Škorpion tada ne odustaje – jer što je teže, to ga više privlači. A kada shvati da je nemoguće, povlači se ranjen, ali nikada ravnodušan.

Vodolija

Vodolije nisu klasični romantičari, ali ih privlače priče koje nisu jednostavne. Često se zaljube u nekoga ko nije spreman za vezu, ko živi daleko ili ko emocionalno lebdi. Možda zato što su i sami takvi. Kod njih ljubav nikada nije predvidljiva – i zbog toga se često zapetljaju u odnose koji ne mogu funkcionisati, ali ih ne puštaju lako.

Rak

Rakovi traže duboku povezanost, ali često zaborave da postave granice. Zaljubljuju se u ljude koje žele da spasu, promene ili izleče. Privlače ih ranjeni, distancirani ili zauzeti – jer u njima vide nešto što drugi ne vide. I tako se iznova vezuju za one koji ne mogu ostati, dok oni ostaju sa čežnjom.

Ovi horoskopski znakovi vole duboko i intenzivno, ali upravo ih ta dubina često vodi ka ljubavima koje su nedostižne. Njihova srca traže izazov i uzvišenost, pa se neretko zaljubljuju u one koje nikada ne mogu imati.

Autor: Dalibor Stankov