Pucaju pod pritiskom: ovi horoskopski znakovi se najgore nose sa stresom!

Živimo u svetu koji se kreće neverovatnom brzinom, a stres je postao gotovo neizbežan deo svakodnevice.

Dok se neki sa pritiskom nose lako, drugima i najmanja prepreka može izazvati pravu oluju. Astrologija nudi zanimljiv odgovor – naš horoskopski znak u velikoj meri određuje kako reagujemo u kriznim situacijama.

Rak

Emotivni Rakovi stres doživljavaju na vrlo ličnom nivou. Pod vladavinom Meseca, njihova su osećanja duboka i intenzivna. Kada se nađu pod pritiskom, imaju utisak da je ceo svet protiv njih. Svaku kritiku shvataju lično, pa postaju ranjivi i povučeni. Njihova prva reakcija je povlačenje u „oklop“, a ako pritisak postane prevelik, tuga se može pretvoriti u izlive frustracije.

Devica

Device su majstori analize i reda, a njihov najveći neprijatelj je haos. Kada stvari izmaknu kontroli, stres ih obuzima. Njihov um tada radi „prekovremeno“, analizirajući svaki detalj i tražeći krivca – najčešće u sebi. Pod pritiskom postaju opsednute sitnicama, što ih vodi u petlju anksioznosti. Stres se kod njih često manifestuje i fizički – kroz glavobolje ili probleme sa probavom.

Ribe

Najempatičniji znak Zodijaka, Ribe ne osećaju samo svoj stres, već upijaju i negativnu energiju drugih. Njihove emocionalne granice su propusne, pa se lako osećaju preplavljeno. Kada pritisak postane neizdrživ, Ribe pribegavaju eskapizmu – sanjarenju, spavanju ili izbegavanju odgovornosti. Umesto da se suoče sa problemom, često se nadaju da će nestati sam od sebe.

Ovan

Vatreni i impulzivni Ovnovi žele sve odmah. Stres kod njih nastaje zbog frustracije – kada naiđu na prepreke ili ljude koji ne mogu pratiti njihov tempo. Nedostatak kontrole pretvara njihovu energiju u bes. Njihova reakcija je eksplozivna, ali kratkotrajna – planu, kažu sve bez filtera, a zatim se brzo smire. Najbolji način da se nose sa stresom jeste fizička aktivnost, kroz koju izbacuju nakupljenu frustraciju.

Rak, Devica, Ribe i Ovan su znakovi koji se najteže nose sa stresom. Njihove reakcije variraju od povlačenja i anksioznosti do eksplozivnog besa, ali jedno im je zajedničko – stres ih duboko pogađa. Prepoznavanje ovih obrazaca može pomoći da pronađu zdravije načine suočavanja sa pritiskom.

Autor: Dalibor Stankov