Horoskop

Pet horoskopskih znakova pratiće sreća u drugoj polovini decembra

Izvor: Pink.rs/Index, Foto: Pixabay.com ||

Druga polovina decembra biće izvanredna za pet horoskopskih znakova koji će godinu završiti u velikom stilu, tvrdi profesionalni astrolog Evan Nathaniel Grim.

Kako prenosi YourTango, Grim objašnjava da će ovim znacima sreća biti naklonjena sve do kraja meseca, donoseći im blagoslove kakve dosad nisu doživeli – od unapređenja na poslu do novih veza koje će trajati ceo život.

Vaga

Vage će kraj godine provesti onako kako najviše vole – u društvu. Prema Grimu, ovog meseca imaćete mnogo pozitivnih društvenih interakcija. Ljudi će se prema vama ponašati ljubaznije, a impresioniraćete ih svojim karakterom i znanjem. Postajete otvoreniji za nove mogućnosti, pa očekujte da se oslobodite osećaja stagnacije iz prethodnih meseci i dobijete sve što ste želeli – pa i više.

Lav

Lavovi, ostatak decembra biće prekrasan za vas jer se konačno možete opustiti. Do kraja meseca ništa nećete shvatati previše ozbiljno. Posvetićete više vremena igri i nestrukturisanim aktivnostima, zbog čega ćete se osećati poletnije. Bićete spremni za kreativne aktivnosti i saradnje, a mogli biste biti i zaigraniji i bezbrižniji, posebno kada je reč o ljubavnim sastancima.

Vodolija

Vodolije će proširiti svoj krug prijatelja i posvetiti se mnogim društvenim događajima. To čini ostatak meseca izuzetno povoljnim, budući da volite da provodite vreme sa istomišljenicima. „Ovo je vrlo veseo mesec“, dodao je Grim, objašnjavajući da ćete pronaći iskrenu toplinu u svom društvenom i ljubavnom životu.

Strelac

Strelčevi, možda niste imali najlakši početak meseca, ali stvari će se sada znatno poboljšati. Do kraja decembra spojićete snagu i gracioznost. „Vaše samopouzdanje i sigurnost u sebe daće vam alate za precizniju procenu vaših odnosa“, rekao je Grim. To znači da se više nećete povezivati sa drugima iz očaja, već ćete delovati sa najvišim standardima.

Ribe

Ribe, ponosne ste na to koliko ste daleko stigle ove godine, što je odličan temelj za lep završetak godine. „Vaš um više nije zamagljen sumnjom, pesimizmom ili strahom“, rekao je Grim. Duboko u sebi znate da ste sposobni za velike stvari, jer ste već mnogo toga postigli. Ipak, vinut ćete se u nove i veće visine dok svoje novostečeno samopouzdanje primenjujete na karijeru ili čak na roditeljsku ulogu.

Autor: Dalibor Stankov

