Ovim horoskopskim znacima napuniće se džepovi: Decembar im donosi brdo para

Kako se godina približava kraju, druga polovina decembra donosi snažne astrološke preokrete koji će nekim horoskopskim znakovima promeniti tok događaja. Nakon perioda zastoja, briga i čekanja, zvezde konačno nagrađuju one koji su ostali istrajni.

Za pet horoskopskih znakova Zodijaka otvara se faza u kojoj se pokreću finansije, rešavaju problemi i dolazi dugo očekivano olakšanje.

Bik

Bikovima se vraća stabilnost, a sa njom i novac koji im donosi mir i sigurnost. Mogući su neočekivani prihodi, isplata dugova ili dodatni novac koji ste smatrali izgubljenim. Ovaj period vam pomaže da jasnije sagledate svoje planove i donesete važne odluke za budućnost. Posebno povoljni datumi su 18. i 22. decembar.

Lav

Lavovi ulaze u fazu u kojoj im sve ide na ruku. Bićete primećeni, cenjeni i nagrađeni, naročito na poslovnom planu. Finansijska dobit dolazi kao rezultat vašeg truda, ali i kroz nove prilike koje se iznenada pojavljuju. Sve što započnete u ovom periodu može imati dugoročan uspeh. 20. decembar vam donosi poseban preokret.

Vaga

Vage konačno izlaze iz haosa i pronalaze ravnotežu. Finansijska situacija se postepeno popravlja, a novac može stići kroz dogovore, saradnje ili povrat starih potraživanja. Osećaj olakšanja i sigurnosti pratiće vas do kraja godine. Najsrećniji dani su 19. i 23. decembar.

Strelac

Strelčevi su apsolutni miljenici zvezda u ovom periodu. Energija vam raste, samopouzdanje jača, a prilike se same pojavljuju. Novac stiže iz neočekivanih izvora – kroz poklon, bonus ili novu poslovnu ponudu. Posebno obratite pažnju na 21. decembar, jer tada sudbina pravi veliki zaokret u vašu korist.

Ribe

Ribe ulaze u mirniji, ali izuzetno povoljan period. Sve dobro što ste činili drugima sada vam se vraća. Finansijska pomoć, nagrada ili ponuda dolaze baš onda kada vam je najpotrebnije. Ovo je vreme kada možete da odahnete i planirate sledeći korak bez straha. Najsrećniji dani su 22. i 24. decembar.

Ako se nalazite među ovim znakovima, ne sumnjajte u sebe. Druga polovina decembra donosi nagrade, ali samo onima koji su spremni da ih prihvate i iskoriste.

Autor: Marija Radić